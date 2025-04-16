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Україна виступає за продовження домовленостей про припинення вогню - МЗС

Київ • УНН

 • 2534 перегляди

Україна наголошує на важливості продовження домовленостей про припинення вогню, але росія вже понад 30 разів їх порушила. Це ставить під сумнів ефективність будь-яких угод.

Україна виступає за продовження домовленостей про припинення вогню - МЗС

Україна має намір продовжити домовленості щодо тимчасового припинення вогню, однак ситуація ускладнюється порушеннями з боку росії, що створює серйозні сумніви щодо їх ефективності. Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

На наш погляд, ці тимчасові домовленості про припинення вогню потрібно продовжувати, але ми бачимо, що, на жаль, їх порушено. Тож велике питання полягає в тому, чи дотримуватимуться вони, тому що ми бачимо, що ми дотримуємося умов, а росія не дотримується їх

- пояснив Тихий.

Речник підкреслив, що росія вже понад 30 разів порушила ці угоди, завдаючи ударів по енергетичній інфраструктурі України, через що багато людей залишаються без електрики.

Нагадаємо

УНН вже писав, що речник МЗС України заявив, що росія вже понад 30 разів порушила енергетичне перемир'я, пошкоджуючи об'єкти енергетики. За 22 дні перемир'я росія вбила 72 українців, серед яких 11 дітей.

Аліна Волянська

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