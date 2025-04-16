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Украина выступает за продление договоренностей о прекращении огня - МИД

Киев • УНН

 • 422 просмотра

Украина отмечает важность продления договоренностей о прекращении огня, но россия уже более 30 раз их нарушила. Это ставит под сомнение эффективность любых соглашений.

Украина выступает за продление договоренностей о прекращении огня - МИД

Украина намерена продлить договоренности о временном прекращении огня, однако ситуация осложняется нарушениями со стороны россии, что создает серьезные сомнения в их эффективности. Об этом заявил представитель МИД Георгий Тихий во время брифинга, передает корреспондент УНН.

На наш взгляд, эти временные договоренности о прекращении огня нужно продолжать, но мы видим, что, к сожалению, они нарушены. Поэтому большой вопрос заключается в том, будут ли они соблюдаться, потому что мы видим, что мы соблюдаем условия, а россия не соблюдает их

- пояснил Тихий.

Представитель подчеркнул, что россия уже более 30 раз нарушила эти соглашения, нанося удары по энергетической инфраструктуре Украины, из-за чего многие люди остаются без электричества.

Напомним

УНН уже писал, что представитель МИД Украины заявил, что россия уже более 30 раз нарушила энергетическое перемирие, повреждая объекты энергетики. За 22 дня перемирия россия убила 72 украинцев, среди которых 11 детей.

Алина Волянская

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