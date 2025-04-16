Украина выступает за продление договоренностей о прекращении огня - МИД

Украина намерена продлить договоренности о временном прекращении огня, однако ситуация осложняется нарушениями со стороны россии, что создает серьезные сомнения в их эффективности. Об этом заявил представитель МИД Георгий Тихий во время брифинга, передает корреспондент УНН.

На наш взгляд, эти временные договоренности о прекращении огня нужно продолжать, но мы видим, что, к сожалению, они нарушены. Поэтому большой вопрос заключается в том, будут ли они соблюдаться, потому что мы видим, что мы соблюдаем условия, а россия не соблюдает их