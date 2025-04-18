Прекращение огня в Украине нереалистично, заявил постпред россии в ООН

На данном этапе говорить о прекращении огня в Украине нереалистично. Об этом заявил постоянный представитель россии в ООН Василий Небензя во время брифинга, передает УНН.

Детали

По его словам, прекращению огня препятствует нарушение Украиной моратория на удары по энергетической инфраструктуре.

У нас была попытка ограниченного прекращения огня в отношении объектов энергетической инфраструктуры, которое не было соблюдено украинской стороной. В нынешних обстоятельствах говорить о прекращении огня просто нереалистично на этом этапе - пояснил Небензя.

Ранее мы сообщали, что эксперты МАГАТЭ почти ежедневно фиксируют взрывы и выстрелы возле ЗАЭС. Также сообщается об обнаружении беспилотников вблизи Южноукраинской АЭС.

Напомним

16 апреля спикер МИД Украины заявил, что россия уже более 30 раз нарушила энергетическое перемирие, повреждая объекты энергетики. За 22 дня перемирия россия убила 72 украинцев, среди которых 11 детей.

Украина намерена продлить договоренности о временном прекращении огня, однако ситуация осложняется нарушениями со стороны россии, что создает серьезные сомнения относительно их эффективности.

кремль и в дальнейшем будет обвинять Украину в нарушении перемирия: в ISW назвали причину