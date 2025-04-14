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кремль и в дальнейшем будет обвинять Украину в нарушении перемирия: в ISW назвали причину

Киев • УНН

 • 4996 просмотра

рф использует расплывчатые условия прекращения огня и отсутствие мониторинга, чтобы обвинить Украину в нарушениях. ISW отмечает необходимость надежных механизмов контроля.

кремль и в дальнейшем будет обвинять Украину в нарушении перемирия: в ISW назвали причину

кремль использует расплывчатость условий прекращения огня и отсутствие независимых механизмов мониторинга, чтобы заполнить информационное пространство необоснованными заявлениями о якобы нарушении Украиной соответствующего режима. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

Аналитики, в частности, ссылаются на недавние заявления пресс-секретаря кремля дмитрия пескова и директора второго департамента стран СНГ мид россии алексея полищука, которые обвинили Украину в нарушении временного моратория на нанесение ударов большой дальности по энергетической инфраструктуре.

российские официальные лица во главе с министерством обороны россии обвиняли Украину в нарушении режима временного прекращения огня почти каждый день с 29 марта, но не предоставляли доказательств в подтверждение большинства этих утверждений

- утверждают в ISW.

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Там считают, что любое будущее общее прекращение огня или мирное соглашение должно включать надежные механизмы мониторинга, учитывая продолжающиеся усилия кремля изобразить Украину как сторону, нарушающую перемирие. При этом остается неясным, какие именно механизмы мониторинга мог бы использовать Запад и согласится ли на это кремль.

В случае будущего общего прекращения огня российские силы могут обстреливать линию фронта под "фальшивым флагом", чтобы обвинить Украину в нарушении режима прекращения огня и оправдать возобновление конфликта

- предполагают эксперты.

Они добавляют, что постоянный отказ рф согласиться с предложениями США и Европы по созданию миротворческих сил в Украине подчеркивает "неизменное нежелание кремля принять какие-либо механизмы мониторинга, которые могли бы подорвать его способность атаковать Украину в будущем".

Напомним

Накануне Дональд Трамп поделился своим видением развития событий вокруг переговоров между Украиной и россией, выразив осторожный оптимизм относительно возможности сдвигов в этом процессе. Он сделал свое заявление на следующий день после встречи американского представителя Виткоффа с президентом террористической страны путиным.

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