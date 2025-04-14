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Financial Times

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The Guardian

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кремль і надалі звинувачуватиме Україну в порушенні перемир'я: в ISW назвали причину

Київ • УНН

 • 5039 перегляди

рф використовує розпливчасті умови припинення вогню та відсутність моніторингу, щоб звинуватити Україну в порушеннях. ISW наголошує на необхідності надійних механізмів контролю.

кремль і надалі звинувачуватиме Україну в порушенні перемир'я: в ISW назвали причину

кремль використовує розпливчастість умов припинення вогню та відсутність незалежних механізмів моніторингу, щоб заповнити інформаційний простір необґрунтованими заявами про нібито порушення Україною відповідного режиму. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Деталі

Аналітики, зокрема, посилаються на нещодавні заяви речника кремля дмитра пєскова та директора другого департаменту країн СНД мзс росії олексія поліщука, які звинуватили Україну у порушенні тимчасового мораторію на нанесення ударів великої дальності по енергетичній інфраструктурі.

російські офіційні особи на чолі з міністерством оборони росії звинувачували Україну в порушенні режиму тимчасового припинення вогню майже щодня з 29 березня, але не надавали доказів на підтвердження більшості цих тверджень

- стверджують в ISW.

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Там вважають, що будь-яке майбутнє загальне припинення вогню або мирна угода повинна включати надійні механізми моніторингу, враховуючи триваючі зусилля кремля зобразити Україну як сторону, що порушує перемир’я. При цьому залишається незрозумілим, які саме механізми моніторингу міг би використати Захід і чи погодиться на це кремль.

У разі майбутнього загального припинення вогню російські сили можуть обстрілювати лінію фронту під "фальшивим прапором", щоб звинуватити Україну в порушенні режиму припинення вогню та виправдати відновлення конфлікту

- припускають експерти.

Вони додають, що постійна відмова рф погодитися з пропозиціями США та Європи щодо створення миротворчих сил в Україні підкреслює "незмінне небажання кремля прийняти будь-які механізми моніторингу, які могли б підірвати його здатність атакувати Україну в майбутньому".

Нагадаємо

Напередодні Дональд Трамп поділився своїм баченням розвитку подій навколо переговорів між Україною та росією, висловивши обережний оптимізм щодо можливості зрушень у цьому процесі. Він зробив свою заяву наступного дня після зустрічі американського представника Віткоффа з президентом терористичної країни путіним.

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Вадим Хлюдзинський

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