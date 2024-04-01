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В Укрзализныце фиксируют рост перевозок зерновых морским путем, по сравнению с сушей

В Укрзализныце фиксируют рост перевозок зерновых морским путем, по сравнению с сушей

Киев  •  УНН

1 апреля 2024, 12:14  •  6528 просмотра

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Украина перенаправляет зерновые грузы в морские порты Одессы, поэтому объем перевозок зерна морским транспортом увеличился.

В связи с перенаправлением зерновых грузов с запада страны на морские порты Одессы, объемы передачи товаров через границу со всеми странами значительно уменьшились. Об этом сообщил заместитель директора департамента коммерческой работы УЗ Валерий Ткачев, пишет УНН.

Детали

В течение последней недели количество вагонов с зерном, направляемых в одесские порты, выросло до 7 803 вагонов, что на 10,48% выше по сравнению с прошлой неделей.

Вагонопоток с зерновыми грузами переориентировался с западных границ на направление морских портов Одессы. Фиксируется уменьшение объемов передачи зерновых грузов на границах со всеми соседними странами - Венгрией, Словакией, Польшей, Румынией

- пишет Валерий Ткачев.

По словам Ткачева, сейчас передаче грузов на западных границах ничего не мешает, пограничные железнодорожные переходы работают в штатном режиме.

Объем передачи зерновых грузов через границу:

  • С Польшей - 78,26 вагонов в сутки, что на 14,93% меньше, чем в феврале 2024 года.
  • С Румынией - 67,58 вагонов в сутки, что на 24,07% меньше.
  • С Венгрией - 35,55 вагонов в сутки, что на 3,11% меньше.
  • Со Словакией - 41,26 вагонов в сутки, что на 26,99% меньше.

В марте общий показатель среднесуточной передачи зерновых грузов и жмыхов составил 307 вагонов в сутки. Это на 66 вагонов (или 17,69%) меньше, чем в феврале.

Добавим

В то же время, в одесских портах за неделю на 3,18% уменьшилась среднесуточная выгрузка, составив 1 368 вагонов в сутки.

Ткачев поясняет, что увеличению выгрузки в портах препятствуют постоянные воздушные тревоги, поскольку персонал портовых операторов вынужден находиться в бомбоубежищах. Кроме того, из-за системных атак противника на энергетическую инфраструктуру отмечаются временные перебои в питании терминалов Одесского порта.

Напомним

В течение этого маркетингового года Украина экспортировала почти 34,5 миллиона тонн зерновых культур, причем 4,9 миллиона тонн было экспортировано только в марте, что свидетельствует о стабильном экспортном движении, которому способствуют порты Одессы.

За этот маркетинговый год Украина экспортировала почти 34,5 млн тонн зерновых - эксперт1 апреля 2024, 11:38 • 11952 просмотра

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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