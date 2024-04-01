За этот маркетинговый год Украина экспортировала почти 34,5 млн тонн зерновых - эксперт

За этот маркетинговый год Украина экспортировала почти 34,5 млн тонн зерновых культур. В марте удалось экспортировать 4,9 млн тонн зерновых. Об этом во время брифинга рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук, передает УНН.

Детали

Сегодня у нас потенциал за счет вывоза портам Большой Одессы. Он очень быстро ускорил наше экспортное движение зерновой группы и в целом. Мы видим, что за март показатели тоже не хуже, чем в феврале. В целом экспортировали 4,9 млн тонн зерновых. Это достаточно хороший показатель и если так дальше и будет происходить, то на конец мая на начало июня, мы точно все те переходящие остатки, которые есть в Украине, будут экспортированы - сказал Марчук.

Марчук отметил, что за этот маркетинговый год Украина отгрузила почти 34,5 млн тонн зерновых.

Это достаточно хорошие данные. Я надеюсь, что мы не будем сидеть с переходными остатками, как это было в 2022 году или в начале 2023 года - добавил Марчук.

Напомним

Посевная кампания в этом году проходит более интенсивно, чем в прошлом году. Традиционно активную посевную кампанию проводят южные регионы. Однако аграрии на прифронтовых территориях сталкиваются с проблемами заминирования и ведением боевых действий.