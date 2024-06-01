В Украину вернули из России пятерых депортированных детей-сирот

Команда Save Ukraine вернула в Украину пятерых депортированных детей-сирот воспитанников Новопетровского интерната Николаевской области, которых депортировали в Россию в 2022 году. Об этом 31 мая сообщил основатель организации Save Ukraine Николай Кулеба, передает УНН.

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Дети выживали целых 3 месяца на самой линии фронта, прятались от бомб и ракет в подвале без еды и воды, а потом еще и пережили ужасы депортации. В середине июля 2022 года их под дулами автоматов похитили россияне и переместили на оккупированную территорию... в октябре 2022 года оккупанты вывезли их в Крым – а затем-в Анапу Краснодарского края написал Кулеба.

Он отметил, что сначала детей удалось вывести в Грузию, а сегодня их передали законным опекунам в Украине.

По официальным данным украинских властей, с 24 февраля 2022 года из Украины в Россию депортировали около 20 тысяч детей. Это лишь те случаи, которые удалось зафиксировать официально.

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