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До України повернули з Росії п’ятьох депортованих дітей-сиріт

До України повернули з Росії п’ятьох депортованих дітей-сиріт

Київ • УНН

 • 36076 перегляди

П'ятеро депортованих дітей-сиріт з Миколаївської області, які вижили на лінії фронту і були викрадені росіянами під дулом пістолета, були повернуті в Україну з Росії командою save Ukraine.

Команда Save Ukraine повернула до України п’ятьох депортованих дітей-сиріт вихованців Новопетрівського інтернату Миколаївської області, яких депортували до Росії у 2022 році. Про це 31 травня повідомив засновник організації Save Ukraine Микола Кулеба, передає УНН.

Деталі

Діти виживали цілих 3 місяці на самісінькій лінії фронту, ховалися від бомб та ракет у підвалі без їжі та води, а потім ще й пережили жахи депортації. У середині липня 2022 року їх під дулами автоматів викрали росіяни та перемістили на окуповану територію… У жовтні 2022 року окупанти вивезли їх у Крим, а потім – в Анапу Краснодарського краю

написав Кулеба.

Він зазначив, що спочатку дітей вдалося вивезти у Грузію, а сьогодні їх передали законним опікунам в Україні.

За офіційними даними української влади, з 24 лютого 2022 року з України до Росії депортували близько 20 тисяч дітей. Це лише ті випадки, які вдалося зафіксувати офіційно.

Всі, хто повернувся сьогодні з російського полону, піддавалися тортурам - Лубінець 31.05.24, 20:13 • 97644 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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