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В Украину прибыл румынский комплекс ПВО Patriot

В Украину прибыл румынский комплекс ПВО Patriot

Киев  •  УНН

3 октября 2024, 12:16  •  6543 просмотра

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Система противоракетной обороны Patriot от Румынии успешно прибыла в Украину. Президент Зеленский поблагодарил Румынию и подчеркнул важность совместных усилий в борьбе с российским террором.

На днях в Украину прибыла система противоракетной обороны Patriot, которую стране обещала передать Румыния. Об этом пишет «Радио Свобода» передает УНН.

Детали

Издание обратилось за комментарием в Минобороны Румынии, где подтвердили, что переданная система Patriot успешно прибыла в Украину.

Мы подтверждаем, что система Patriot прибыла в Украину

- заявил в комментарии Радио Свобода 3 октября представитель Министерства обороны Румынии Константин Спину

Кроме того, накануне вечером президент Украины Владимир Зеленский намекнул, что Украина получила еще одну систему ПВО. 

НАТО усиливает мониторинг воздушного пространства Румынии30 сентября 2024, 17:43 • 18555 просмотров

Я благодарю каждую страну, которая помогает нам с ПВО. Особая благодарность Румынии за системы Patriot. Вместе мы можем достичь еще большей эффективности - мы можем положить конец российскому террору, совместно уничтожив «Шахеды» и ракеты

Напомним,

В начале прошлого месяца президент Румынии Клаус Йоханнис подписал закон о передаче Украине одной из систем ЗРК Patriot, принадлежащих его стране.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Войнаполитика
natoNATO
mim-104-patriotMIM-104 Patriot
ruminiyaРумыния
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина