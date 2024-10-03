В Украину прибыл румынский комплекс ПВО Patriot
Киев • УНН
Система противоракетной обороны Patriot от Румынии успешно прибыла в Украину. Президент Зеленский поблагодарил Румынию и подчеркнул важность совместных усилий в борьбе с российским террором.
На днях в Украину прибыла система противоракетной обороны Patriot, которую стране обещала передать Румыния. Об этом пишет «Радио Свобода» передает УНН.
Детали
Издание обратилось за комментарием в Минобороны Румынии, где подтвердили, что переданная система Patriot успешно прибыла в Украину.
Мы подтверждаем, что система Patriot прибыла в Украину
Кроме того, накануне вечером президент Украины Владимир Зеленский намекнул, что Украина получила еще одну систему ПВО.
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Я благодарю каждую страну, которая помогает нам с ПВО. Особая благодарность Румынии за системы Patriot. Вместе мы можем достичь еще большей эффективности - мы можем положить конец российскому террору, совместно уничтожив «Шахеды» и ракеты
Напомним,
В начале прошлого месяца президент Румынии Клаус Йоханнис подписал закон о передаче Украине одной из систем ЗРК Patriot, принадлежащих его стране.