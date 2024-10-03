В Украину прибыл румынский комплекс ПВО Patriot

На днях в Украину прибыла система противоракетной обороны Patriot, которую стране обещала передать Румыния. Об этом пишет «Радио Свобода» передает УНН.

Детали

Издание обратилось за комментарием в Минобороны Румынии, где подтвердили, что переданная система Patriot успешно прибыла в Украину.

Мы подтверждаем, что система Patriot прибыла в Украину - заявил в комментарии Радио Свобода 3 октября представитель Министерства обороны Румынии Константин Спину

Кроме того, накануне вечером президент Украины Владимир Зеленский намекнул, что Украина получила еще одну систему ПВО.

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Я благодарю каждую страну, которая помогает нам с ПВО. Особая благодарность Румынии за системы Patriot. Вместе мы можем достичь еще большей эффективности - мы можем положить конец российскому террору, совместно уничтожив «Шахеды» и ракеты написал Владимир Зеленский в X.

Напомним,

В начале прошлого месяца президент Румынии Клаус Йоханнис подписал закон о передаче Украине одной из систем ЗРК Patriot, принадлежащих его стране.