До України прибув румунський комплекс ППО Patriot
Київ • УНН
Система протиракетної оборони Patriot від Румунії успішно прибула в Україну. Президент Зеленський подякував Румунії та наголосив на важливості спільних зусиль у боротьбі з російським терором.
Днями до України прибула система протиракетної оборони Patriot, яку країні обіцяла передати Румунія. Про це пише "Радіо Свобода" передає УНН.
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Видання звернулось за коментарем до Міноборони Румунії, де підтвердили, що передана система Patriot успішно прибула до України.
Ми підтверджуємо, що система Patriot прибула в Україну
Окрім того, напередодні ввечері президент України Володимир Зеленський натякнув, що Україна отримала ще одну систему ППО.
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Я дякую кожній країні, яка допомагає нам з ППО. Особлива подяка Румунії за системи Patriot. Разом ми можемо досягти ще більшої ефективності – ми можемо покласти край російському терору, спільно знищивши "Шахеди" і ракети
Нагадаємо
На початку минулого місяця президент Румунії Клаус Йоханніс підписав закон щодо передачі Україні однієї з систем ЗРК Patriot, що належать його країні.