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Актуальне
До України прибув румунський комплекс ППО Patriot

До України прибув румунський комплекс ППО Patriot

Київ • УНН

 • 14413 перегляди

Система протиракетної оборони Patriot від Румунії успішно прибула в Україну. Президент Зеленський подякував Румунії та наголосив на важливості спільних зусиль у боротьбі з російським терором.

Днями до України прибула система протиракетної оборони Patriot, яку країні обіцяла передати Румунія. Про це пише "Радіо Свобода" передає УНН.

Деталі

Видання звернулось за коментарем до Міноборони Румунії, де підтвердили, що передана система Patriot успішно прибула до України.

Ми підтверджуємо, що система Patriot прибула в Україну

- заявив у коментарі Радіо Свобода 3 жовтня речник Міністерства оборони Румунії Константін Спіну

Окрім того, напередодні ввечері президент України Володимир Зеленський натякнув, що Україна отримала ще одну систему ППО. 

НАТО посилює моніторинг повітряного простору Румунії30.09.24, 20:43 • 19802 перегляди

Я дякую кожній країні, яка допомагає нам з ППО. Особлива подяка Румунії за системи Patriot. Разом ми можемо досягти ще більшої ефективності – ми можемо покласти край російському терору, спільно знищивши "Шахеди" і ракети

Нагадаємо

На початку минулого місяця президент Румунії Клаус Йоханніс підписав закон щодо передачі Україні однієї з систем ЗРК Patriot, що належать його країні.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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