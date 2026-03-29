В Украине завтра ограничений света для населения не будет – только для предприятий
Киев • УНН
Укрэнерго ограничит электроснабжение для промышленных потребителей с 18:00 до 22:00. Для населения ограничения не будут применяться ни в одном регионе.
В понедельник будет ограничено электроснабжение для предприятий во всех регионах Украины, начиная с 18:00 вечера до 22:00 вечера. Об этом сообщает Укрэнерго, пишет УНН.
Завтра, 30 марта, во всех регионах Украины с 18:00 до 22:00 будут применяться графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)
Отмечается, что причиной ограничений являются последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
