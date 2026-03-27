Кабмин выделил 9,2 млрд гривен на защиту 245 объектов критической инфраструктуры - Свириденко

Кабинет министров Украины выделил 9,2 млрд гривен на защиту 245 объектов критической инфраструктуры в неприфронтовых регионах в рамках подготовки к следующей зиме. Об этом сообщает УНН со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко.

Как отметила глава правительства, из общей суммы 5,2 млрд гривен будет направлено Агентству восстановления на защиту крупных энергетических объектов. Еще 3,5 млрд гривен получат отдельные регионы на строительство защитных сооружений для распределительных подстанций, трансформаторов, газораспределительных станций и других объектов критической инфраструктуры.

Кроме того, "Укрзализныця" получит 528 млн гривен для усиления защиты собственных объектов. По словам Свириденко, вышеупомянутые средства покроют 30% потребности в финансировании определенных объектов и долю задолженности по уже начатым работам.

Готовиться к зиме нужно уже сейчас. Делаем это в рамках реализации Планов устойчивости регионов. Приоритеты - защита энергообъектов, развитие распределенной генерации, обеспечение дополнительными источниками питания объектов тепло- и водоснабжения, а также децентрализация теплоснабжения