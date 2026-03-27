Кабмін виділив 9,2 млрд гривень на захист 245 об’єктів критичної інфраструктури - Свириденко
Київ • УНН
Кабмін спрямував кошти на захист енергооб’єктів, підстанцій та залізниці у тилових регіонах. Фінансування покриє 30% потреб та борги за минулі роботи.
Кабінет міністрів України виділив 9,2 млрд гривень на захист 245 об’єктів критичної інфраструктури у неприфронтових регіонах в межах підготовки до наступної зими. Про це повідомляє УНН з посиланням на премʼєр-міністра України Юлію Свириденко.
Як зазначила очільниця уряду, з загальної суми 5,2 млрд гривень буде спрямовано Агентству відновлення на захист великих енергетичних об’єктів. Ще 3,5 млрд гривень отримають окремі регіони на будівництво захисних споруд для розподільчих підстанцій, трансформаторів, газорозподільних станцій та інших об’єктів критичної інфраструктури.
Крім того, "Укрзалізниця" отримає 528 млн гривень для посилення захисту власних обʼєктів. За словами Свириденко, вищезгадані кошти покриють 30% потреби в фінансуванні визначених об’єктів і частку заборгованості по вже розпочатими роботам.
Готуватись до зими маємо вже зараз. Робимо це в межах реалізації Планів стійкості регіонів. Пріоритети - захист енергообʼєктів, розвиток розподіленої генерації, забезпечення додатковими джерелами живлення об’єктів тепло- і водопостачання, а також децентралізація теплопостачання
Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що Кабмін представив план стійкості на 61,6 млрд гривень. Даний план передбачає захист критичної інфраструктури та 200 МВт генерації. Голова уряду доручила доопрацювати документ щодо теплопостачання до квітня 2026 року.