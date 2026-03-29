В Україні завтра обмежень світла для населення не буде - лише для підприємств

У понеділок обмежуватимуть електропостачання для підприємств в усіх регіонах України, починаючи з 18:00 вечора до 22:00 вечора. Про це повідомляє Укренерго, пише УНН.

Завтра, 30 березня, в усіх регіонах України з 18:00 до 22:00 будуть застосовуватися графіки обмеження потужності (для промислових споживачів) - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що причиною обмежень є наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти.

