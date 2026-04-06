В Украине с начала предпасхальной недели будет меняться погода - синоптик дала прогноз

В Украине с понедельника будет меняться погода под влиянием атмосферного фронта, который принесет дожди, а далее на неделе ожидается похолодание, сообщила синоптик Наталья Диденко, пишет УНН.

Начало предпасхальной недели сообщит о грядущей смене погоды. 6 апреля в Украину придет атмосферный фронт, который принесет дожди на запад, север, в течение дня понедельника охватит влажной погодой центральные области, а также Одесскую и Харьковскую. В Луганской, Донецкой областях, большинстве южной части завтра еще без осадков

6 апреля в Украине, по ее прогнозу, ожидается сильный ветер, северо-западного происхождения, временами со штормовыми порывами до 15-20 метров в секунду.

Температура воздуха будет ниже на западе и севере, а также в Винницкой области, днем +9+12 градусов.

На остальной территории Украины еще ожидается теплая погода, в течение дня +12...+19 градусов.

В Киеве в понедельник увеличится облачность, пройдет дождь, температура воздуха составит +10+12 градусов. В столице завтра будет ветрено, поэтому температура комфорта, конечно, предполагается ниже - одевайтесь соответственно.

В дальнейшем ожидается в Украине повсеместное ощутимое снижение температуры воздуха, в середине недели местами пройдет мокрый снег, при прояснениях на неделе есть вероятность заморозков. По предварительным прогнозам, на Пасху слишком тепло не будет, где-то в пределах +9...+12 градусов, однако будет светить солнышко в большинстве областей Украины, а дождь возможен 12-го апреля только в южной части