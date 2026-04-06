В Україні з початку передвеликоднього тижня змінюватиметься погода - синоптик дала прогноз

В Україні з понеділка змінюватиметься погода під впливом атмосферного фронту, що принесе дощі, а далі на тижні очікується похолодання, повідомила синоптик Наталка Діденко, пише УНН.

Початок передвеликоднього тижня повідомить про прийдешню зміну погоди. 6 квітня в Україну завітає атмосферний фронт, який принесе дощі на захід, північ, впродовж дня понеділка захопить вологою погодою центральні області, а також Одещину та Харківщину. На Луганщині, Донеччині, більшості південної частини завтра ще без опадів

6 квітня в Україні, за її прогнозом, очікується сильний вітер, північно-західного походження, часом із штормовими поривами до 15-20 метрів за секунду.

Температура повітря буде нижчою на заході та півночі, а також на Вінниччині, вдень +9+12 градусів.

На решті території України ще очікується тепла погода, протягом дня +12...+19 градусів.

У Києві в понеділок збільшиться хмарність, пройде дощ, температура повітря становитиме +10+12 градусів. У столиці завтра буде вітряно, тому температура комфорту, звісно, передбачається нижчою - одягайтеся відповідно.

Надалі очікується в Україні повсюди відчутне зниження температури повітря, в середині тижня місцями пройде мокрий сніг, при проясненнях на тижні є ймовірність заморозків. За попередніми прогнозами, на Великдень надто тепло не буде, десь в межах +9...+12 градусів, проте світитиме сонечко у більшості областей України, а дощ можливий 12-го квітня лише у південній частині