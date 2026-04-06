В Україні з початку передвеликоднього тижня змінюватиметься погода - синоптик дала прогноз

Artemis II вперше за 50 років увійшла у сферу дії тяжіння МісяцяVideo
04:08 • 13590 перегляди
В Одесі після нічної атаки рф загинули троє людей, серед них дитина - ОВА
5 квітня, 11:39 • 41280 перегляди
Удар по НПЗ "Лукойл" та порту на Балтійському морі - Генштаб ЗСУ озвучив деталі
5 квітня, 07:54 • 86111 перегляди
Зеленський попередив про скорочення допомоги США через війну на Близькому Сході - ЗМІ
5 квітня, 05:22 • 100331 перегляди
Вербна неділя - традиції, звичаї та символи свята
Ексклюзив
4 квітня, 18:00 • 113822 перегляди
Дощі з мокрим снігом та нічні заморозки на ґрунті - в Україну йде похолодання
4 квітня, 15:43 • 97395 перегляди
Віткофф та Кушнер можуть вперше приїхати до Києва після Великодня - Буданов
4 квітня, 14:09 • 105154 перегляди
Всесвітній день моркви - 4 квітня: чим корисна та скільки її варто їсти
4 квітня, 08:00 • 52351 перегляди
Україна вдарила санкціями по ядру російського ВПК від виробників озброєнь до мереж з обходу санкцій - Зеленський ввів у дію рішення РНБО
4 квітня, 07:30 • 111352 перегляди
Ранній підйом: користь чи сигнал про проблеми
російський порт усть-луга відновив перевалку нафти після атак дронів5 квітня, 21:13 • 13330 перегляди
Найбільшою технічною проблемою місії Artemis II став космічний туалет, як вирішували проблемуPhoto5 квітня, 22:13 • 11611 перегляди
Tesla повернула собі лідерство у світових продажах електромобілів, обігнавши BYDPhoto6 квітня, 00:59 • 5544 перегляди
Ціни на нафту зросли після нового ультиматуму Трампа ІрануPhoto01:20 • 14487 перегляди
За добу окупанти втратили 940 військових і майже 2 тисячі БпЛА - ГенштабPhoto03:51 • 12246 перегляди
Вербна неділя - традиції, звичаї та символи свята5 квітня, 05:22 • 100331 перегляди
Всесвітній день моркви - 4 квітня: чим корисна та скільки її варто їсти4 квітня, 14:09 • 105154 перегляди
Ранній підйом: користь чи сигнал про проблеми4 квітня, 07:30 • 111352 перегляди
4 квітня - день народження НАТО: як створювався Альянс і чому зараз він переживає одну з найважчих криз4 квітня, 05:00 • 90941 перегляди
Історія першого дзвінка з мобільного телефону та еволюція гаджетів3 квітня, 13:02 • 89842 перегляди
Pepsi припиняє спонсорство британського фестивалю, де Каньє Вест мав виступати хедлайнером5 квітня, 15:58 • 24312 перегляди
"Уже ближче до Місяця, ніж до Землі": екіпаж Artemis II показав епічні фото з космосуPhotoVideo4 квітня, 10:47 • 39795 перегляди
Суд у США відхилив більшість звинувачень Блейк Лайвлі проти Джастіна БалдоніPhoto4 квітня, 07:41 • 41218 перегляди
Кайлі Дженнер показала провокаційні образи для обкладинки Puss PussPhoto3 квітня, 09:23 • 52717 перегляди
Суд у США заблокував будівництво бальної зали Трампа1 квітня, 14:47 • 66716 перегляди
В Україні з початку передвеликоднього тижня змінюватиметься погода - синоптик дала прогноз

Київ • УНН

 • 792 перегляди

З понеділка атмосферний фронт принесе дощі та сильний вітер до 20 м/с. У середині тижня очікується зниження температури та місцями мокрий сніг.

В Україні з початку передвеликоднього тижня змінюватиметься погода - синоптик дала прогноз

В Україні з понеділка змінюватиметься погода під впливом атмосферного фронту, що принесе дощі, а далі на тижні очікується похолодання, повідомила синоптик Наталка Діденко, пише УНН.

Початок передвеликоднього тижня повідомить про прийдешню зміну погоди. 6 квітня в Україну завітає атмосферний фронт, який принесе дощі на захід, північ, впродовж дня понеділка захопить вологою погодою центральні області, а також Одещину та Харківщину. На Луганщині, Донеччині, більшості південної частини завтра ще без опадів

- написала Діденко у соцмережах.

6 квітня в Україні, за її прогнозом, очікується сильний вітер, північно-західного походження, часом із штормовими поривами до 15-20 метрів за секунду.

Температура повітря буде нижчою на заході та півночі, а також на Вінниччині, вдень +9+12 градусів.

На решті території України ще очікується тепла погода, протягом дня +12...+19 градусів.

У Києві в понеділок збільшиться хмарність, пройде дощ, температура повітря становитиме +10+12 градусів. У столиці завтра буде вітряно, тому температура комфорту, звісно, передбачається нижчою - одягайтеся відповідно.

Надалі очікується в Україні повсюди відчутне зниження температури повітря, в середині тижня місцями пройде мокрий сніг, при проясненнях на тижні є ймовірність заморозків. За попередніми прогнозами, на Великдень надто тепло не буде, десь в межах +9...+12 градусів, проте світитиме сонечко у більшості областей України, а дощ можливий 12-го квітня лише у південній частині

- зазначила Діденко, додавши, що прогноз ще потребуватиме уточнення.

Синоптики прогнозують квітневі грози - циклон принесе теплу погоду з дощами02.04.26, 13:59 • 3356 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоПогода та довкілля
