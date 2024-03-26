В Украине после атак рф сегодня рекордный импорт электроэнергии в этом году

После недавних атак рф на энергосистему в Украине на сегодня запланирован рекордный с начала года объем импорта электроэнергии, экспорт не запланирован. Энергосистема работает стабильно, дефицит не прогнозируется. В Одесской области уменьшены периоды ограничения энергопитания. Об этом сообщили во вторник в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.

Детали

"Импорт: в течение суток из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 18 649 МВТ*ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1 537 МВт. Экспорт: не запланировано", - сообщили в Укрэнерго в соцсетях.

Как указали в компании, энергетики круглосуточно работают над ликвидацией последствий ракетных и дроновых атак россиян. "На всех пострадавших объектах продолжается разбор завалов. Там, где есть разрешение ГСЧС, проводятся аварийно-восстановительные работы", - отметили в НЭК.

Как указано, в Одесской области "восстановили часть оборудования на одной из пострадавших подстанций". И благодаря этому, по сообщению, "удалось повысить способность высоковольтных сетей передавать электроэнергию и уменьшить периоды ограничения потребления". Сейчас в Одессе для бытовых потребителей действуют графики почасовых отключений.

"На Хмельнитчине и в Кривом Роге ограничения потребления пока нет. Но при увеличении потребления энергетики будут вынуждены применять графики отключений", - добавили в Укрэнерго.

Самой тяжелой, как отмечается, остается ситуация на Харьковщине. Энергетики работают над поэтапным питанием потребителей по резервным схемам.

На утро из-за погодных условий обесточены 69 населенных пунктов в Одесской области. Из-за боевых действий и по другим причинам обесточены 405 населенных пунктов. Из-за боевых действий: есть новые обесточивания в Днепропетровской, Донецкой областях. Из-за технологических повреждений: есть обесточивание в Кировоградской, Сумской областях, сообщили в НЭК.

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