В четырех областях применялись ограничения электричества, в Херсоне завершили отопительный сезон - Минэнерго

За прошедшие сутки, 25 марта, применялись отключения электроэнергии в Одесской, Харьковской, Днепропетровской областях и в пиковые часы в Хмельницкой области. Из-за погодных условий в Херсоне завершили отопительный сезон. Об этом во вторник сообщает Минэнерго, передает УНН.

За прошедшие сутки по указаниям диспетчеров НЭК "Укрэнерго" применялись почасовые и аварийные отключения электроэнергии в Одесской, Харьковской, Днепропетровской областях и в пиковые часы в Хмельницкой области - заявили в Минэнерго.

Также, как сообщается, учитывая погодные условия, местными властями принято решение о завершении отопительного сезона в Херсоне.

В Минэнерго отметили, что в краткосрочный ремонт выведены два блока ТЭС. Из-за технологических нарушений выключалась ТЭЦ, которая в течение часа была возвращена в работу.

Дефицита электроэнергии нет. Аварийная помощь не будет привлекаться - заявили в ведомстве.

Последствия вражеских обстрелов

В результате вражеского обстрела повреждены воздушные линии электропередачи в Черниговской области, одномоментно обесточились более 1,8 тысячи потребителей в 12 населенных пунктах.

Также, как сообщается, из-за боевых действий отключилась воздушная линия в прифронтовом районе на Харьковщине, обесточилась подстанция, которая питает бытовых потребителей.

Кроме того, в Никополе в результате боевых действий поврежден вводной надземный газопровод. Прекращено газоснабжение 5 потребителям.

Состояние сетей

Из-за повреждения кабеля отключалось оборудование на ПС 330 кВ в Житомирской области, обесточиваний не было, подстанция включена в работу.

Также по техническим причинам в Одесской области отключилась ВЛ 35 кВ, обесточились бытовые потребители. Линия включена в работу, все потребители запитаны.

Импорт и экспорт

На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии - объемом до 18 649 МВт*ч. Экспорта не предвидится, добавили в Минэнерго.

Дополнение

Энергетики стабилизировали ситуацию в Одесской области, что позволило вернуться к графикам стабилизационных отключений в Одессе и районе, 50% электротранспорта в городе возобновило работу, ремонтные работы для преодоления последствий российских обстрелов продолжаются.