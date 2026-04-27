В Украине ожидают заключения соглашения с Польшей об осуществлении контроля в совместных пунктах пропуска

Украина и Польша усиливают сотрудничество между энергетическими компаниями "Нафтогаз" и ORLEN, а также ожидается заключение соглашения об осуществлении контроля в совместных пунктах пропуска. Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко после встречи с премьером Польши Дональдом Туском, передает УНН.

Детали

По словам Свириденко, украинско-польское сотрудничество имеет насыщенную повестку дня.

Мы уделили внимание прежде всего обороне, энергетике, двусторонней торговле, развитию приграничной и логистической инфраструктуры. В ближайшее время ожидаем заключения соглашения об осуществлении контроля в совместных пунктах пропуска и урегулирования технических вопросов, связанных с регистрацией украинских перевозчиков в системе SENT/RMPD - сообщила премьер.

Кроме того, как сообщила Свириденко, Украина и Польша усиливают сотрудничество между энергетическими компаниями "Нафтогаз" и ORLEN, а также участие польских компаний в приватизационных процессах в Украине.

