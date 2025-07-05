В Украине ожидается жара, местами до +33: прогноз погоды на 6 июля

В воскресенье, 6 июля, в Украине ожидается жара и солнечная погода. По всей стране установится небольшая облачность без осадков. Об этом сообщает Укргидрометцентр, пишет УНН.

Детали

По прогнозу синоптиков, температура воздуха ночью будет колебаться от +11 до +16°, в южных регионах будет теплее - до +20°.

Днем воздух прогреется до +25…+30°, а в Закарпатье и на юге страны возможно повышение до +33°. В северо-восточных областях температура будет несколько ниже - +21…+26°.

Ветер переменных направлений, слабый - 3-8 м/с.

Синоптики предупреждают, что 6-8 июля в Украине (кроме Харьковской, Запорожской, 6-7 июля и Черниговской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областей) будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Погода в Киевской области и столице

На Киевщине также сохранится солнечная и сухая погода. Ожидается небольшая облачность, без осадков, ветер переменных направлений, 3–8 м/с.

Температура в области ночью - +11…+16°, днем - +25…+30°.

В Киеве ночью ожидается +14…+16°, днем - +27…+29°.

По всей Украине опасность: прогноз погоды на сегодня