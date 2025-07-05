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По всей Украине опасность: прогноз погоды на сегодня

Киев • УНН

 • 169 просмотра

5 июля в Украине ожидается переменная облачность и дожди с грозами, особенно на севере, в центре, востоке и юго-востоке. Температура воздуха снизится, кроме южных регионов, Крыма и Запорожской области.

По всей Украине опасность: прогноз погоды на сегодня

В Украине в субботу, 5 июля, прогнозируется переменная облачность, погода ожидается дождливая. В северных и центральных областях ненастье начнется уже ночью, а днем и на востоке и юго-востоке страны пройдут кратковременные дожди и грозы. Об этом информирует Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.

Детали

По данным Укргидрометцентра, погода в первый выходной июля будет со снижением температуры воздуха с жарких до более комфортных градусов везде, кроме южного региона, Крыма и Запорожской области.

Синоптики объявили штормовое предупреждение в северных, большинстве центральных, Харьковской, восточных и юго-восточных областях. Там будут сильные дожди, грозы, град и сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

В центре, на востоке, юге Украины и в Крыму пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Западные и северные области без осадков. Самая низкая ночная температура воздуха +10 градусов в субботу ожидается во Львовской области, самая высокая дневная +32 градуса на юге, в Крыму и части восточного региона.

В западных областях переменная облачность, без осадков. Средняя дневная температура +25 +27 градусов.

В северных областях переменная облачность, без осадков. Днем ожидается +24 +26 градусов.

В центральных областях переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Дневная температура воздуха +25 +27 градусов.

В южных областях переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Днем воздух прогреется до +30 +32 градусов.

В восточных областях переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Дневная температура составит +25 +28 градусов.

В Крыму переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Днем синоптики прогнозируют +30 +32 градуса.

В Киевской области в субботу, 5 июля, переменная облачность, синоптики днем осадков не прогнозируют. Воздух в регионе максимально прогреется до +28°С. 

День освобождения города Краматорска от пророссийских боевиков и Международный день плевания косточек от черешни: что еще отмечают 5 июля05.07.25, 05:05 • 272 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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