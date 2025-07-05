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По всій Україні небезпека: прогноз погоди на сьогодні

Київ • УНН

 • 399 перегляди

5 липня в Україні очікується мінлива хмарність та дощі з грозами, особливо на півночі, в центрі, сході та південному сході. Температура повітря знизиться, крім південних регіонів, Криму та Запорізької області.

По всій Україні небезпека: прогноз погоди на сьогодні

В Україні у суботу, 5 липня, прогнозується мінлива хмарність, погода очікується дощова. У північних та центральних областях негода почнеться вже вночі, а вдень і на сході та південному сході країни пройдуть короткочасні дощі та грози. Про це інформує Український гідрометеорологічний центр, передає УНН.

Деталі

За даними Укргідрометцентру, погода в перший вихідний липня буде зі зниженням температури повітря зі спекотних до більш комфортних градусів скрізь, крім південного регіону, Криму та Запорізької області.

Синоптики оголосили штормове попередження у північних, більшості центральних, Харківській, східних та південно-східних областях. Там будуть сильні дощі, грози, град та сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

У центрі, на сході, півдні України та в Криму пройдуть короткочасні дощі, місцями з грозами. Західні та північні області без опадів. Найнижча нічна температура повітря +10 градусів у суботу очікується у Львівській області, найвища денна +32 градуси на півдні, у Криму та частині східного регіону.

У західних областях мінлива хмарність, без опадів. Середня денна температура +25 +27 градусів.

У північних областях мінлива хмарність, без опадів. Вдень очікується +24 +26 градусів.

У центральних областях мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза. Денна температура повітря +25 +27 градусів.

У південних областях мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза. Вдень повітря прогріється до +30 +32 градуси.

У східних областях мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза. Денна температура становитиме +25 +28 градусів.

У Криму мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза. Вдень синоптики прогнозують +30 +32 градуси.

У Київській області в суботу, 5 липня, мінлива хмарність, синоптики вдень опадів не прогнозують. Повітря в регіоні максимально прогріється до +28°С. 

День звільнення міста Краматорськ від проросійських бойовиків та Міжнародний день плювання кісточок від черешень: що ще відзначають 5 липня05.07.25, 05:05 • 436 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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