День звільнення міста Краматорськ від проросійських бойовиків та Міжнародний день плювання кісточок від черешень: що ще відзначають 5 липня

Сьогодні, 5 липня, відзначається День звільнення міста Краматорська від проросійських терористів та Міжнародний день плювання кісточок від черешень. Також християни вшановують пам’ять святого преподобного Атанасія Атонського, пише УНН.

День звільнення міста Краматорська від проросійських терористів

Окупація міста Краматорсь, що на Донеччині, проросійськими бойовиками почалась 12 квітня 2014 року з захоплення міського відділу міліції. Ефект несподіванки зіграв на руку бандитам і вони захопили місто. Проте 5 липня 2014 року проросійські бойовики та російські найманці були вибиті з Краматорська завдяки вправним діям українських воїнів.

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Міжнародний день плювання кісточок від черешень

В центрі уваги не черешні, а їх кісточки і плювання ними. Це весела і радісне свято, яке дасть змогу скинути з себе суєту і напругу життєвих труднощів. Ви матимете унікальну нагоду відчути себе вільною і трошки шаленою людиною!

День трудоголіка

Метою святкування цієї дати є привернення уваги до проблеми трудоголізму, яка захоплює все більшу кількість дорослих людей. Щоб відрізнити трудоголізм від захоплення своєю справою, психологи радять пройти певні тести.

Міжнародний день кооперативів

Станом на сьогодні, кооперативна модель управління вважається найбільш справедливою. Вона забезпечує всесторонній розвиток суспільства та заснована на партнерстві державних установ та приватних підприємств.

Спомин святого преподобного Атанасія Атонського

Атанасій Афонський народився близько 920 року в місті Трапезунд. Здобув гарну освіту в Константинополі, де навчався у знаменитого вченого Атанасія. На його честь пізніше отримав чернече ім’я. Після навчання Атанасій залишив світське життя й оселився на Афоні, який тоді бувмісцем пустельника ченців. Загинув преподобний унаслідок нещасного випадку. Під час будівництва нової церкви на нього обвалився купол.

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