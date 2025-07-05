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День освобождения города Краматорска от пророссийских боевиков и Международный день плевания косточек от черешни: что еще отмечают 5 июля

Киев • УНН

 • 270 просмотра

5 июля отмечается День освобождения Краматорска от пророссийских террористов, оккупировавших город 12 апреля 2014 года. Также сегодня празднуют Международный день плевания косточек от черешни и чтят память святого преподобного Афанасия Афонского.

День освобождения города Краматорска от пророссийских боевиков и Международный день плевания косточек от черешни: что еще отмечают 5 июля

Сегодня, 5 июля, отмечается День освобождения города Краматорска от пророссийских террористов и Международный день плевания косточек от черешен. Также христиане чтят память святого преподобного Афанасия Афонского, пишет УНН.

День освобождения города Краматорска от пророссийских террористов

Оккупация города Краматорск Донецкой области пророссийскими боевиками началась 12 апреля 2014 года с захвата городского отдела милиции. Эффект неожиданности сыграл на руку бандитам, и они захватили город. Однако 5 июля 2014 года пророссийские боевики и российские наемники были выбиты из Краматорска благодаря умелым действиям украинских воинов.

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Международный день плевания косточек от черешен

В центре внимания не черешни, а их косточки и плевание ими. Это веселый и радостный праздник, который позволит сбросить с себя суету и напряжение жизненных трудностей. Вы получите уникальную возможность почувствовать себя свободным и немного сумасшедшим человеком!

День трудоголика

Целью празднования этой даты является привлечение внимания к проблеме трудоголизма, которая захватывает все большее количество взрослых людей. Чтобы отличить трудоголизм от увлечения своим делом, психологи советуют пройти определенные тесты.

Международный день кооперативов

На сегодняшний день кооперативная модель управления считается наиболее справедливой. Она обеспечивает всестороннее развитие общества и основана на партнерстве государственных учреждений и частных предприятий.

Память святого преподобного Афанасия Афонского

Афанасий Афонский родился около 920 года в городе Трапезунд. Получил хорошее образование в Константинополе, где учился у знаменитого ученого Афанасия. В его честь позже получил монашеское имя. После учебы Афанасий оставил светскую жизнь и поселился на Афоне, который тогда был местом отшельников-монахов. Погиб преподобный в результате несчастного случая. Во время строительства новой церкви на него обрушился купол.

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Павел Зинченко

Павел Зинченко

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