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Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

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В Україні очікується спека, подекуди до +33: прогноз погоди на 6 липня

Київ • УНН

 • 261 перегляди

6 липня в Україні очікується сонячна погода без опадів, температура вдень сягне +25…+30°, на Закарпатті та півдні до +33°. Зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки в більшості регіонів.

В Україні очікується спека, подекуди до +33: прогноз погоди на 6 липня

У неділю, 6 липня, в Україні очікується спека і сонячна погода. По всій країні встановиться невелика хмарність без опадів. Про це повідомляє Укргідрометцентр, пише УНН.

Деталі

За прогнозом синоптиків, температура повітря вночі коливатиметься від +11 до +16°, у південних регіонах буде тепліше - до +20°.

Вдень повітря прогріється до +25…+30°, а в Закарпатті та на півдні країни можливе підвищення до +33°. У північно-східних областях температура буде дещо нижчою - +21…+26°.

Вітер змінних напрямків, слабкий - 3-8 м/с.

Синоптики попереджають, що 6-8 липня в Україні (крім Харківської, Запорізької, 6-7 липня і Чернігівської, Сумської, Полтавської та Дніпропетровської областей) переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Погода в Київській області та столиці

На Київщині також збережеться сонячна і суха погода. Очікується невелика хмарність, без опадів, вітер змінних напрямків, 3–8 м/с.

Температура в області вночі - +11…+16°, вдень - +25…+30°.

У Києві вночі очікується +14…+16°, вдень - +27…+29°.

По всій Україні небезпека: прогноз погоди на сьогодні05.07.25, 06:33 • 4147 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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