В Україні очікується спека, подекуди до +33: прогноз погоди на 6 липня
Київ • УНН
6 липня в Україні очікується сонячна погода без опадів, температура вдень сягне +25…+30°, на Закарпатті та півдні до +33°. Зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки в більшості регіонів.
У неділю, 6 липня, в Україні очікується спека і сонячна погода. По всій країні встановиться невелика хмарність без опадів. Про це повідомляє Укргідрометцентр, пише УНН.
Деталі
За прогнозом синоптиків, температура повітря вночі коливатиметься від +11 до +16°, у південних регіонах буде тепліше - до +20°.
Вдень повітря прогріється до +25…+30°, а в Закарпатті та на півдні країни можливе підвищення до +33°. У північно-східних областях температура буде дещо нижчою - +21…+26°.
Вітер змінних напрямків, слабкий - 3-8 м/с.
Синоптики попереджають, що 6-8 липня в Україні (крім Харківської, Запорізької, 6-7 липня і Чернігівської, Сумської, Полтавської та Дніпропетровської областей) переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Погода в Київській області та столиці
На Київщині також збережеться сонячна і суха погода. Очікується невелика хмарність, без опадів, вітер змінних напрямків, 3–8 м/с.
Температура в області вночі - +11…+16°, вдень - +25…+30°.
У Києві вночі очікується +14…+16°, вдень - +27…+29°.
По всій Україні небезпека: прогноз погоди на сьогодні05.07.25, 06:33 • 4147 переглядiв