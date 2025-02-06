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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Украине начнут эксгумацию жертв Волынской трагедии: что известно

В Украине начнут эксгумацию жертв Волынской трагедии: что известно

Киев  •  УНН

 • 7565 просмотра

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20 польских и украинских экспертов проведут эксгумацию жертв в селе Пузники в конце апреля. Работы продлятся месяц и будут включать антропологические и генетические исследования.

Около 20 человек эксгумируют жертв Волынской трагедии в селе Пузники на Западе Украины. Это будет полтора десятка поляков и несколько экспертов из Украины. Фонд "Свобода и демократия", который отвечает за эту работу, завершает формирование миссии, которая должна начаться в конце апреля. Об этом сообщает RMF FM, пишет УНН.

Детали

Кроме представителей фонда "Свобода и демократия", в команду войдут антропологи, археологи, судебно-медицинские эксперты и генетик. Основу миссии составят эксперты из Поморского медицинского университета в Щецине во главе с профессором Анджей Оссовский.

Отмечается, что готовность выехать также выразили представители Института национальной памяти. Продолжается определение того, в каком качестве они будут участвовать в этой работе. Кроме них, также будут украинские эксперты и представители Общества древностей Волыни, которое сотрудничает с Фондом "Свобода и демократия".

Как должны выглядеть эти работы?

Выезд планируется на вторую половину апреля. На месте обустроят научную базу с палатками. Команда планирует остановиться в одном из ближайших отелей. 

Отдельные выкопанные скелеты будут исследованы на месте антропологами . Это предполагает установление возраста, пола и причины смерти - среди прочего, необходимо: определить, произошло ли это "насильственным способом". Также будут собраны образцы ДНК для сравнительного исследования.

Специалисты Поморского медицинского университета много месяцев собирали генетический материал у потомков жителей деревень, из которых происходят люди, найденные в Пузниках. Согласно плану, эксгумационные работы продлятся примерно месяц.

Фонд "Демократия и свобода" оплачивает их из собственных средств, но претендует на финансирование. Стоимость апрельской поездки оценивают в несколько сотен тысяч злотых.

Убийство жителей села Пузники произошло в феврале 1945 года, погибло около 80 человек.  После исследования планируется перезахоронение жертв и почтение памяти места.

Дополнение

С весны 2017 года между Варшавой и Киевом идет спор относительно запрета на поиски и эксгумацию останков польских жертв войн и конфликтов на территории Украины, введенного Украинским институтом национальной памяти. Запрет был издан после демонтажа памятника УПА в Грушовице в апреле 2017 года.

О решении отменить мораторий на поиски и эксгумацию останков польских жертв волынского преступления, который действовал с 2017 года,  было озвучено в конце ноября 2024 года  во время совместной пресс-конференции министров иностранных дел Польши и Украины Радослава Сикорского и Андрея Сибиги.

Тогда Украина подтвердила, что "нет препятствий для проведения поисково-эксгумационных работ на территории Украины польскими государственными учреждениями и частными структурами в сотрудничестве с соответствующими украинскими учреждениями, согласно украинскому законодательству", и заявила о  "готовности положительно рассматривать обращения по этим вопросам".

Половина поляков против вступления Украины в ЕС и НАТО без решения вопроса эксгумации жертв Волынской трагедии30.01.2025, 13:40 • 25067 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Обществополитика
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