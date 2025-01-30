Половина поляков против вступления Украины в ЕС и НАТО без решения вопроса эксгумации жертв Волынской трагедии

Более 50% поляков считают, что Украина не сможет присоединиться к Европейскому Союзу и НАТО, если не решит вопрос эксгумации жертв Волынской трагедии. Об этом свидетельствуют результаты опроса IBRiS для Rzeczpospolita, пишет УНН.

Детали

Сообщается, что исследование, проведенное IBRiS по поручению "Речи Посполитой", показывает, что отсутствие реакции Украины на тему эксгумации жертв Волынской резни должно повлиять на то, станет ли эта страна членом союзных структур или ЕС в будущем.

Согласно опросу, 50,2% респондентов настаивают, что этот вопрос должен быть обязательным условием для интеграции Украины в союзные структуры. Лишь 34,8% опрошенных считают, что эксгумация не должна влиять на вступление страны, еще 14,9% не имеют мнения по этому вопросу.

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В группе, которая "обуславливает" эксгумацией участие Украины в ЕС и НАТО, большинство составляют сторонники оппозиции (ПиС, Конфедерация, Розем) - 67% и неопределившиеся - 52%. В основном это 40-летние (76%), люди со средним образованием (51%) и зрители Republika TV (90%).

В целом 19% поляков выступают за безоговорочное вступление Украины в ЕС, 23% отмечают необходимость выполнения стандартных требований Евросоюза, а 21% считают, что перед интеграцией нужно урегулировать двусторонние исторические вопросы с Польшей.

По данным Центра Мерошевского, поддержка вступления Украины в НАТО выше, хотя многие поляки считают, что интеграция должна состояться только после окончания войны.

Украина в НАТО повысит нашу безопасность, но мы не можем рисковать конфликтом с россией, - описывает респондент из Вроцлава.

Напомним

Бывший глава МИД Польши Яцек Чапутович назвал ошибочной идею связывать вступление Украины в международные организации с вопросом эксгумации на Волыни. Он также отметил, что визит Зеленского показал нерешенность этого вопроса.