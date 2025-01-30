Половина поляків проти вступу України до ЄС і НАТО без вирішення питання ексгумації жертв Волинської трагедії
Київ • УНН
50,2% поляків вважають, що Україна не зможе приєднатися до ЄС та НАТО без вирішення питання ексгумації жертв Волинської трагедії. Більшість прихильників такої позиції - опозиціонери та люди середнього віку.
Понад 50% поляків вважають, що Україна не зможе приєднатися до Європейського Союзу та НАТО, якщо не вирішить питання ексгумації жертв Волинської трагедії. Про це свідчать результати опитування IBRiS для Rzeczpospolita, пише УНН.
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Повідомляється, що дослідження, проведене IBRiS за дорученням "Речі Посполитої", показує, що відсутність реакції України на тему ексгумації жертв Волинської різанини має вплинути на те, чи стане ця країна членом союзних структур або ЄС у майбутньому.
Згідно з опитуванням, 50,2% респондентів наполягають, що це питання має бути обов’язковою умовою для інтеграції України до союзних структур. Лише 34,8% опитаних вважають, що ексгумація не має впливати на вступ країни, ще 14,9% не мають думки, стосовно цього питання.
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У групі, яка "обумовлює" ексгумацією участь України в ЄС і НАТО, більшість становлять прихильники опозиції (ПіС, Конфедерація, Розем) - 67% і ті, хто не визначився, - 52%. Здебільшого це 40-річні (76%), люди із середньою освітою (51%) і глядачі Republika TV (90%).
Загалом 19% поляків виступають за беззастережний вступ України до ЄС, 23% наголошують на необхідності виконання стандартних вимог Євросоюзу, а 21% вважають, що перед інтеграцією потрібно врегулювати двосторонні історичні питання з Польщею.
За даними Центру Мерошевського, підтримка вступу України в НАТО є вищою, хоча багато поляків вважають, що інтеграція має відбутися тільки після закінчення війни.
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Колишній глава МЗС Польщі Яцек Чапутович назвав помилковою ідею пов'язувати вступ України до міжнародних організацій з питанням ексгумації на Волині. Він також зазначив, що візит Зеленського показав невирішеність цього питання.