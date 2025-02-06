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В Україні розпочнуть ексгумацію жертв Волинської трагедії: що відомо

В Україні розпочнуть ексгумацію жертв Волинської трагедії: що відомо

Київ • УНН

 • 24593 перегляди

20 польських та українських експертів проведуть ексгумацію жертв у селі Пузники наприкінці квітня. Роботи триватимуть місяць та включатимуть антропологічні та генетичні дослідження.

Близько 20 людей ексгумують жертв Волинської трагедії в селі Пузники на Заході України. Це буде півтора десятка поляків і кілька експертів з України. Фундація "Свобода та демократія", яка відповідає за цю роботу, завершує формування місії, яка має розпочатися наприкінці квітня. Про це повідомляє RMF FM, пише УНН.

Деталі

Окрім представників фонду "Свобода та демократія", до команди увійдуть антропологи, археологи, судово-медичні експерти та генетик . Основу місії складатимуть експерти з Поморського медичного університету в Щецині на чолі з професором Анджей Оссовський.

Зазначається, що готовність виїхати також висловили представники Інституту національної пам'яті . Триває визначення того, в якій якості вони братимуть участь у цій роботі. Крім них, також будуть українські експерти та представники Товариства старожитностей Волині, яке співпрацює з Фундацією "Свобода і демократія".

Як мають виглядати ці роботи?

Виїзд планується на другу половину квітня. На місці облаштують наукову базу з наметами. Команда планує зупинитися в одному з найближчих готелів. 

Окремі викопані скелети будуть досліджені на місці антропологами . Це передбачає встановлення віку, статі та причини смерті – серед іншого, необхідно: визначити, чи відбулося це "насильницьким способом " . Також будуть зібрані зразки ДНК для порівняльного дослідження.

Фахівці Поморського медичного університету багато місяців збирали генетичний матеріал у нащадків жителів сіл, з яких походять люди, знайдені в Пузниках. Згідно з планом, ексгумаційні роботи триватимуть приблизно місяць .

Фонд "Демократія і свобода" оплачує їх із власних коштів, але претендує на фінансування. Вартість квітневої поїздки оцінюють у кілька сотень тисяч злотих.

Вбивство жителів села Пузники відбулося в лютому 1945 року, загинуло близько 80 осіб.  Після дослідження планується перепоховання жертв та вшанування пам’яті місця.

Доповнення

З весни 2017 року між Варшавою та Києвом точиться суперечка щодо заборони на пошуки та ексгумацію останків польських жертв воєн і конфліктів на території України, введеної Українським інститутом національної пам’яті. Заборона була видана після демонтажу пам’ятника УПА в Грушовіце у квітні 2017 року.

Про рішення скасувати мораторій на пошуки та ексгумацію останків польських жертв волинського злочину, який діяв з 2017 року,  було озвучено наприкінці листопада 2024 року  під час спільної прес-конференції міністрів закордонних справ Польщі та України Радослава Сікорського та Андрія Сибіги.

Тоді Україна підтвердила, що "немає перешкод для проведення пошуково-ексгумаційних робіт на території України польськими державними установами та приватними структурами у співпраці з відповідними українськими установами, згідно з українським законодавством", і заявила про  "готовність позитивно розглядати звернення з цих питань".

Половина поляків проти вступу України до ЄС і НАТО без вирішення питання ексгумації жертв Волинської трагедії 30.01.25, 13:40 • 25358 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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