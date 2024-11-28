В Украине из-за обстрелов рф массовые перебои с электроснабжением: сколько абонентов без света

Ракетные удары рф вызвали масштабные перебои с электроэнергией и водоснабжением в ряде регионов Украины. Миллионы людей остались без света, а в отдельных населенных пунктах проблемы с водой. Поражения получили объекты критической инфраструктуры на Ровенщине, Львовщине, Волыни, Житомирщине, Ивано-Франковщине, Хмельнитчине и Херсоне.

Ровенщина

В результате ракетной атаки по энергетической инфраструктуре без электроснабжения остались 681 населенный пункт, а это более 280 тысяч абонентов. В регионе возникли перебои с водоснабжением-в Ровно и еще 11 селах вода подается с пониженным давлением, а в 10 населенных пунктах ее нет вовсе. В учебных заведениях ровно и части Ровенского района введено дистанционное обучение.

Вблизи жилых домов возле поврежденного объекта развернут мобильный "Пункт несокрушимости".

Львовщина

Из-за утренней ракетной атаки и введения графиков почасовых отключений без электроснабжения остаются 523 тысячи абонентов, сообщил глава ОВА Максим Козицкий.

Житомир

Город остался без света из-за вражеского удара. Объекты водоотведения подключают к генераторам. Если электроснабжение не восстановят до 18:00, объекты водоснабжения также будут подключать к альтернативным источникам питания.

Ивано-Франковская Область

Из-за атаки российских войск пострадала критическая инфраструктура. В области введены аварийные отключения электроэнергии.

Хмельницкая область

Силы ПВО сбили три ракеты над регионом, однако частично обесточены Шепетовский и Хмельницкий районы. Также повреждено хозяйственное помещение.

Волынь

После удара по критической инфраструктуреи без света осталось около 215 тысяч абонентов. В регионе открывают дополнительные "пункты несокрушимости".

Херсон

Из-за массированного обстрела город остался без электричества, есть риск перебоев с водоснабжением. Электротранспорт в городе не работает.

Во всех пострадавших регионах работают аварийные службы для ликвидации последствий атак.

Экстренные отключения света будут продолжаться до вечера

Гендиректор энергоснабжающей компании Yasno Сергей Коваленко сообщил, что из-за атаки рф на энергетические объекты в Украине введены экстренные отключения электроэнергии, которые могут продлиться до 20:00 четверга.

"В стране действуют экстренные отключения из-за удара врага по нашей энергетике. Отбоя пока нет, как и деталей. Ситуация в энергосистеме сложная. По прогнозу "Укрэнерго", отключения продлятся до 20:00, но это лишь ориентировочное время".

Он подчеркнул, что графики отключений пока не действуют, однако по возможности сети будут распределять группы отключений. Критическая инфраструктура остается со светом.