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В Украине из-за обстрелов рф массовые перебои с электроснабжением: сколько абонентов без света

В Украине из-за обстрелов рф массовые перебои с электроснабжением: сколько абонентов без света

Киев  •  УНН

 • 3791 просмотра

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Из-за ракетных ударов рф по энергетической инфраструктуре без света остались миллионы украинцев в 7 областях. Экстренные отключения электроэнергии продлятся до 20: 00.

Ракетные удары рф вызвали масштабные перебои с электроэнергией и водоснабжением в ряде регионов Украины. Миллионы людей остались без света, а в отдельных населенных пунктах проблемы с водой. Поражения получили объекты критической инфраструктуры на Ровенщине, Львовщине, Волыни, Житомирщине, Ивано-Франковщине, Хмельнитчине и Херсоне.

Ровенщина

В результате ракетной атаки по энергетической инфраструктуре без электроснабжения остались 681 населенный пункт, а это более 280 тысяч абонентов. В регионе возникли перебои с водоснабжением-в Ровно и еще 11 селах вода подается с пониженным давлением, а в 10 населенных пунктах ее нет вовсе. В учебных заведениях ровно и части Ровенского района введено дистанционное обучение. 

Вблизи жилых домов возле поврежденного объекта развернут мобильный "Пункт несокрушимости".

Львовщина

Из-за утренней ракетной атаки и введения графиков почасовых отключений без электроснабжения остаются 523 тысячи абонентов, сообщил глава ОВА Максим Козицкий. 

Житомир

Город остался без света из-за вражеского удара. Объекты водоотведения подключают к генераторам. Если электроснабжение не восстановят до 18:00, объекты водоснабжения также будут подключать к альтернативным источникам питания. 

Ивано-Франковская Область

Из-за атаки российских войск пострадала критическая инфраструктура. В области введены аварийные отключения электроэнергии.

Хмельницкая область

Силы ПВО сбили три ракеты над регионом, однако частично обесточены Шепетовский и Хмельницкий районы. Также повреждено хозяйственное помещение. 

Волынь

После удара по критической инфраструктуреи без света осталось около 215 тысяч абонентов. В регионе открывают дополнительные "пункты несокрушимости". 

Херсон

Из-за массированного обстрела город остался без электричества, есть риск перебоев с водоснабжением. Электротранспорт в городе не работает. 

Во всех пострадавших регионах работают аварийные службы для ликвидации последствий атак.

Экстренные отключения света будут продолжаться до вечера

Гендиректор энергоснабжающей компании Yasno Сергей Коваленко сообщил, что из-за атаки рф на энергетические объекты в Украине введены экстренные отключения электроэнергии, которые могут продлиться до 20:00 четверга. 

"В стране действуют экстренные отключения из-за удара врага по нашей энергетике. Отбоя пока нет, как и деталей. Ситуация в энергосистеме сложная. По прогнозу "Укрэнерго", отключения продлятся до 20:00, но это лишь ориентировочное время".

Он подчеркнул, что графики отключений пока не действуют, однако по возможности сети будут распределять группы отключений. Критическая инфраструктура остается со светом.

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

ОбществоВойна
ukrenerhoУкрэнерго
ukrainaУкраина
lvovЛьвов
khersonХерсон