На Волыни около 215 тысяч абонентов без света после атаки рф на критическую инфраструктуру

После ракетной атаки рф на критическую инфраструктуру в Волынской области около 215 тысяч потребителей остались без электроснабжения, запускают дополнительные пункты несокрушимости, сообщил глава Волынской ОВА Иван Рудницкий в Telegram, пишет УНН.

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"Ситуация в (Волынской) области относительно массированной атаки: направляли ракеты по критической инфраструктуре. К счастью, без человеческих жертв. Есть поврежденные частные хозяйственные постройки. Также это повлияет на отключение электроэнергии на Волыни. Сейчас временно без света ориентировочно 215 тысяч абонентов. Вся важная инфраструктура, которая осталась без электроэнергии, переведена на генераторы", - написал Рудницкий.

По его словам, собран штаб ТЭС и ЧС для ликвидации последствий вражеской атаки.

"Запускаем в работу дополнительные пункты несокрушимости, где будет свет, интернет и тепло", - указал он.

"Уже завершено тушение пожара. Все соответствующие службы работают над тем, чтобы чем быстрее восстановить тепло-, водо- и электроснабжение", - сообщил глава ОВА.

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