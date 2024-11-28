Враг атаковал Волынь: в Луцке прогремели взрывы
Киев • УНН
Во время массированного удара врага 28 ноября на территории Волынской области зафиксированы прилеты. В Луцке прогремели взрывы и введены экстренные отключения электроэнергии.
Во время массированного удара врага 28 ноября пострадала Волынь. На территории области есть прилеты. Об этом сообщил начальник Волынской ОВА Иван Рудницкий, пишет УНН.
К сожалению, во время массированного удара врага пострадала и Волынь. На территории области есть прилеты. Также введены экстренные отключения света,
Также утром 28 ноября в Луцке прогремели взрывы.
Напомним
Укрэнерго ввело экстренные отключения электроэнергии в областях Украины из-за российских ударов. Министр энергетики подтвердил массированные атаки на энергообъекты по всей стране.