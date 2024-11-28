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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Враг атаковал Волынь: в Луцке прогремели взрывы

Враг атаковал Волынь: в Луцке прогремели взрывы

Киев  •  УНН

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Во время массированного удара врага 28 ноября на территории Волынской области зафиксированы прилеты. В Луцке прогремели взрывы и введены экстренные отключения электроэнергии.

Во время массированного удара врага 28 ноября пострадала Волынь. На территории области есть прилеты. Об этом сообщил начальник Волынской ОВА Иван Рудницкий, пишет УНН.

К сожалению, во время массированного удара врага пострадала и Волынь. На территории области есть прилеты. Также введены экстренные отключения света,

- сообщил председатель Волынской ОГА Иван Рудницкий.

Также утром 28 ноября в Луцке прогремели взрывы. 

Напомним

Укрэнерго ввело экстренные отключения электроэнергии в областях Украины из-за российских ударов. Министр энергетики подтвердил массированные атаки на энергообъекты по всей стране.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ОбществоВойна
volynВолынь
lutskЛуцк