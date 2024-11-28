На Ровенщине уже более 680 населенных пунктов без света из-за удара рф, есть проблемы с водой
Киев • УНН
В результате ракетной атаки рф по энергетической инфраструктуре 681 населенный пункт Ровенской области остался без света. В регионе возникли проблемы с водоснабжением, школы перешли на дистанционное обучение.
В Ровенской области в результате ракетной атаки по энергетической инфраструктуре без электроснабжения остались жители 681 населенного пункта. Возникли проблемы с водоснабжением, школы перешли на дистанционное обучение, сообщил в четверг глава Ровенской ОВА Александр Коваль в Telegram, пишет УНН.
Ровенщина оправляется от утренней ракетной атаки врага. целью был объект энергетической инфраструктуры. Предварительно-люди не пострадали. без электроснабжения 681 населенный пункт
водоснабжение с пониженным давлением в Ровно, селах Бабий, Горбаков, Воскодавы, Чудница, Ильин, Дорогобуж, Мнишин, Подоляны, Шкаров, Горбов.
Без воды-Великая Емельяна, Грушвица, Новомильск, Гоща, Малиновка, сынов, Терентиев, Симонов, Франовка.
Все соответствующие службы работают над ликвидацией последствий атаки.
Учебные заведения ровно и части Ровенского района переведены на дистанционное обучение.
Возле жилых домов, что неподалеку от объекта, спасатели развернули "Пункт несокрушимости" и.
Перечень стационарных пунктов несокрушимости, где можно зарядить телефоны или попить чаю, по ссылке.
Ранее
В 8: 40 сообщалось, что в результате ракетной атаки рф на Ровенскую область без электроснабжения осталось более 280 тысяч абонентов.