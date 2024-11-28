Атака рф на Хмельницкую область: частично обесточены два района

Над Хмельницкой областью во время массированного удара рф по энергетике уничтожили три вражеские ракеты, из-за атаки врага частично обесточены Шепетовский и Хмельницкий районы, сообщил в четверг глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин в Telegram, пишет УНН.

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"Сегодня враг нанес массированный удар по объектам энергетики страны. Что касается Хмельнитчины, то сегодня, во время сигнала "Воздушная тревога", силы ПВО ВСУ уничтожили 3 вражеские ракеты. В результате атаки частично отсутствует электроснабжение в Шепетовском и Хмельницком районах. Кроме того, НЭК "Укрэнерго" применила экстренные отключения", - написал Тюрин.

По его словам, также повреждено также хозяйственное помещение. "Сообщения о погибших, травмированных не поступали", - отметил глава ОВА.

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