Атака рф на Хмельницкую область: частично обесточены два района
Киев • УНН
Силы ПВО уничтожили три вражеские ракеты над Хмельнитчиной во время массированной атаки на энергетические объекты. Частично обесточены Шепетовский и Хмельницкий районы, повреждено хозяйственное помещение.
Над Хмельницкой областью во время массированного удара рф по энергетике уничтожили три вражеские ракеты, из-за атаки врага частично обесточены Шепетовский и Хмельницкий районы, сообщил в четверг глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин в Telegram, пишет УНН.
Детали
"Сегодня враг нанес массированный удар по объектам энергетики страны. Что касается Хмельнитчины, то сегодня, во время сигнала "Воздушная тревога", силы ПВО ВСУ уничтожили 3 вражеские ракеты. В результате атаки частично отсутствует электроснабжение в Шепетовском и Хмельницком районах. Кроме того, НЭК "Укрэнерго" применила экстренные отключения", - написал Тюрин.
По его словам, также повреждено также хозяйственное помещение. "Сообщения о погибших, травмированных не поступали", - отметил глава ОВА.
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