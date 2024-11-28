В Украине начали применять экстренные отключения света: Что известно

Утром четверга, 28 ноября, Укрэнерго ввело экстренные отключения электроэнергии в ряде областей Украины из-за российских ударов по энергетике. Об этом сообщает ДТЭК, пишет УНН.

Графики отключений при этом не действуют. Пожалуйста, экономьте электроэнергию, если она у вас есть в настоящее время, чтобы помочь стабилизировать систему, - говорится в сообщении.

Позже министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что российский враг атакует энергетику.

Снова энергетика под массированным ударом врага. Атаки на энергообъкты происходят по всей Украине. Оператор системы передачи НЭК "Укрэнерго" срочно ввел экстренные отключения электроэнергии, - подчеркнул он.

Украинская энергетика должна адаптироваться к постоянной угрозе российского террора - президент