В Украине начали применять экстренные отключения света: Что известно
Киев • УНН
Укрэнерго ввело экстренные отключения электроэнергии в областях Украины из-за российских ударов. Министр энергетики подтвердил массированные атаки на энергообъекты по всей стране.
Утром четверга, 28 ноября, Укрэнерго ввело экстренные отключения электроэнергии в ряде областей Украины из-за российских ударов по энергетике. Об этом сообщает ДТЭК, пишет УНН.
Графики отключений при этом не действуют. Пожалуйста, экономьте электроэнергию, если она у вас есть в настоящее время, чтобы помочь стабилизировать систему,
Позже министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что российский враг атакует энергетику.
Снова энергетика под массированным ударом врага. Атаки на энергообъкты происходят по всей Украине. Оператор системы передачи НЭК "Укрэнерго" срочно ввел экстренные отключения электроэнергии,
Украинская энергетика должна адаптироваться к постоянной угрозе российского террора - президент 19 нояб. 2024, 13:24 • 55491 просмотр