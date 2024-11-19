Украинская энергетика должна адаптироваться к постоянной угрозе российского террора - президент

Президент Украины Владимир Зеленский, представляя пятый пункт Плана устойчивости, который называется «Энергетика», заявил, что задача в энергетике - адаптироваться к постоянной угрозе террористических ударов со стороны России и построение защиты.

Об этом Зеленский сказал во время выступления в парламенте, передает УНН.

Детали

Итак, пункт «Энергетика» - то, что дает любой современной стране жизнеспособность, это особый пункт Плана устойчивости. По энергетике по причинам безопасности можно сказать еще меньше, чем о фронте. Самое главное - благодарность. Каждой ремонтной бригаде. Всем работникам и работницам наших украинских энергокомпаний. В целом российская армия осуществила уже более тысячи обстрелов объектов энергетики Украины. 900 целенаправленных российских атак против объектов передачи электричества, более 220 целенаправленных российских атак против объектов генерации. с начала полномасштабного вторжения россия оккупировала около 18 гигаватт энергомощностей в Украине - сказал Зеленский.

Он отметил, что энергетики проводят колоссальную работу, чтобы восстановить свет.

«Относительно защиты. Никаких деталей раскрывать не будем. Закрытое приложение к этому пункту Плана устойчивости будет содержать информацию с соответствующим доступом, чтобы сохранять контроль над процессами.

Задача понятна: благодаря всем формам защиты адаптироваться к постоянной угрозе российского террора. Ответственность за выполнение этой задачи персональная.

Следующее. До конца года уже будут подготовлены паспорта энергетической устойчивости наших регионов. Это впервые в Украине. Для всех областей будет проработана основа для возможности выдержать все энергетические вызовы.

Уже в следующем году имплементируем паспорта с точки зрения генерации - и электричества, и тепла. Это касается, в частности, децентрализации генерации. Должны обратить внимание также на управление потреблением энергии в Украине. Поддержка рациональности потребления энергии является обязанностью государства», - добавил Зеленский.

По его словам, благодаря возможностям в энергетике Украина может быть геополитически в Европе среди первых.

Конечно, это в большей степени касается времени после этой войны. Но предпосылки для этого должны создавать уже сейчас. Атомная генерация - очевидный приоритет. Газ - увеличение добычи, интеграция нашей инфраструктуры хранения газа в европейскую энергетическую практику, а также поддержка работы украинской газотранспортной системы согласно базовому сценарию, для внутренних задач. Нефть - это увеличение добычи и восстановление переработки. Сложная задача, но должна стать достижимой. Все предприятия Группы Нафтогаз улучшили показатели - подчеркнул президент.

Кроме того, глава государства отметил, что после национализации «Укрнафта» достигла исторически наиболее весомых результатов.

В 23-м - 24-м годах Укрнафта уплатила 78 миллиардов гривен налогов и сборов, имеет сейчас чистой прибыли 43 миллиарда. Постоянно платит в бюджет дивиденды. И это во время войны. Показатели, которые дают понимание того, сколько средств было украдено в Укрнафте за десятилетия ненадлежащего государственного контроля. В целом энергетический пункт Плана устойчивости будет детализирован различными приложениями - как закрытыми, так и открытыми, которые в совокупности будут четкой энергетической картой для Украины на ближайшие годы - резюмировал Зеленский.

Напомним,

19 ноября в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Донецкой областях будут введены стабилизационные отключения электроэнергии из-за последствий вражеских ударов, повредивших энергетическую инфраструктуру.