Украинская энергетика должна адаптироваться к постоянной угрозе российского террора - президент
Киев • УНН
Президент представил пятый пункт Плана устойчивости по энергетике. Россия осуществила более 1000 обстрелов энергообъектов, но Украина готовит паспорта энергетической устойчивости для всех регионов.
Президент Украины Владимир Зеленский, представляя пятый пункт Плана устойчивости, который называется «Энергетика», заявил, что задача в энергетике - адаптироваться к постоянной угрозе террористических ударов со стороны России и построение защиты.
Об этом Зеленский сказал во время выступления в парламенте, передает УНН.
Детали
Итак, пункт «Энергетика» - то, что дает любой современной стране жизнеспособность, это особый пункт Плана устойчивости. По энергетике по причинам безопасности можно сказать еще меньше, чем о фронте. Самое главное - благодарность. Каждой ремонтной бригаде. Всем работникам и работницам наших украинских энергокомпаний. В целом российская армия осуществила уже более тысячи обстрелов объектов энергетики Украины. 900 целенаправленных российских атак против объектов передачи электричества, более 220 целенаправленных российских атак против объектов генерации. с начала полномасштабного вторжения россия оккупировала около 18 гигаватт энергомощностей в Украине
Он отметил, что энергетики проводят колоссальную работу, чтобы восстановить свет.
«Относительно защиты. Никаких деталей раскрывать не будем. Закрытое приложение к этому пункту Плана устойчивости будет содержать информацию с соответствующим доступом, чтобы сохранять контроль над процессами.
Задача понятна: благодаря всем формам защиты адаптироваться к постоянной угрозе российского террора. Ответственность за выполнение этой задачи персональная.
Следующее. До конца года уже будут подготовлены паспорта энергетической устойчивости наших регионов. Это впервые в Украине. Для всех областей будет проработана основа для возможности выдержать все энергетические вызовы.
Уже в следующем году имплементируем паспорта с точки зрения генерации - и электричества, и тепла. Это касается, в частности, децентрализации генерации. Должны обратить внимание также на управление потреблением энергии в Украине. Поддержка рациональности потребления энергии является обязанностью государства», - добавил Зеленский.
По его словам, благодаря возможностям в энергетике Украина может быть геополитически в Европе среди первых.
Конечно, это в большей степени касается времени после этой войны. Но предпосылки для этого должны создавать уже сейчас. Атомная генерация - очевидный приоритет. Газ - увеличение добычи, интеграция нашей инфраструктуры хранения газа в европейскую энергетическую практику, а также поддержка работы украинской газотранспортной системы согласно базовому сценарию, для внутренних задач. Нефть - это увеличение добычи и восстановление переработки. Сложная задача, но должна стать достижимой. Все предприятия Группы Нафтогаз улучшили показатели
Кроме того, глава государства отметил, что после национализации «Укрнафта» достигла исторически наиболее весомых результатов.
В 23-м - 24-м годах Укрнафта уплатила 78 миллиардов гривен налогов и сборов, имеет сейчас чистой прибыли 43 миллиарда. Постоянно платит в бюджет дивиденды. И это во время войны. Показатели, которые дают понимание того, сколько средств было украдено в Укрнафте за десятилетия ненадлежащего государственного контроля. В целом энергетический пункт Плана устойчивости будет детализирован различными приложениями - как закрытыми, так и открытыми, которые в совокупности будут четкой энергетической картой для Украины на ближайшие годы
Напомним,
19 ноября в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Донецкой областях будут введены стабилизационные отключения электроэнергии из-за последствий вражеских ударов, повредивших энергетическую инфраструктуру.