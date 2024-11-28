Житомир без света из-за вражеской атаки

Из-за ракетной атаки рф Житомир остался без электроэнергии. Сейчас объекты водоотведения подключают к генераторам, сообщили в четверг в КП "Житомирводоканал", передает УНН.

Друзья, в результате ракетной атаки Житомир обесточен. Сейчас мы подключаем наши объекты водоотведения к генераторам. Объекты водоснабжения ожидают восстановления электропитания - сообщили в КП "Житомирводоканал".

Также там отметили, что в случае, если до 18: 00 объекты водоснабжения будут обесточены, их подключат к альтернативным источникам питания.

Атака рф на Хмельницкую область: частично обесточены два района