Враг нанес удар по энергетической инфраструктуре во Львовской области
Киев • УНН
Во Львовской области зафиксирована атака на объекты энергетической инфраструктуры. Подробности инцидента пока уточняются.
Во Львовской области российские войска атаковали объекты энергетической инфраструктуры, сообщил в четверг глава Львовской ОВА Максим Козицкий, пишет УНН.
Детали
"Враг атаковал объекты энергетической инфраструктуры. Детали позже", - отметил Козицкий в соцсетях.
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