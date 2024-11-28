Из - за атаки рф Херсон обесточен, возможны перебои с водой-мэр
Киев • УНН
В результате массированной атаки РФ Херсон полностью обесточен, остановлен электротранспорт. Возможны перебои с водоснабжением, специалисты работают над восстановлением электроснабжения.
По состоянию на 9 утра четверга жители Херсона остались без электроэнергии из-за массированной атаки российских войск. в городе не работает электротранспорт. Глава МВА Роман Мрочко предупреждает о возможных проблемах с водой, пишет УНН.
из-за массированной ракетной атаки во многих регионах Украины аварийные отключения электроэнергии. Херсон тоже обесточен. электротранспорт временно не работает, возможны перебои с водой
По его словам, специалисты работают над стабилизацией ситуации.
Дополнение
Сегодня, 28 ноября, под массированным ударом врага, снова находилась энергетика. Атаки на энергообъекты происходили по всей Украине. Оператор системы передачи НЭК "Укрэнерго" срочно ввел экстренные отключения электроэнергиий.
В результате ракетной атаки рф на Ровенскую область без электроснабжения осталось более 280 тысяч абонентов, возникли перебои с водой, а часть школ перешла на дистанционное обучение