В Украине IT-ФОПов закрывается больше, чем открывается: за год минус 7,5 тысячи предпринимателей

07:12 • 15742 просмотра
Некоторые страны ЕС ограничивают помощь украинским беженцам: что говорят в ООН
06:19 • 15459 просмотра
Украина и США продолжат работу над "уточненным" мирным планом, Зеленский может посетить Штаты на этой неделе – Reuters
06:00 • 16949 просмотра
Скандал вокруг клиники Odrex: суд рассмотрит изменение меры пресечения врачу, действия которой связывают со смертью пациента
24 ноября, 00:17 • 23319 просмотра
Переговоры в Женеве: США и Украина выступили с совместным заявлением
23 ноября, 21:45 • 30196 просмотра
CBS News: Зеленского могут пригласить в США, но все зависит от встречи в Женеве
23 ноября, 17:09 • 31989 просмотра
"Мы добились очень хорошего прогресса и движемся вперед к справедливому и прочному миру": Ермак по результатам встречи в ЖеневеVideo
23 ноября, 17:04 • 35872 просмотра
Рубио заявил о крупнейшем прорыве в переговорах с начала процессаVideo
23 ноября, 17:00 • 26868 просмотра
В Украине объявили об ограничении электроснабжения на 24 ноября: будут применены графики отключения
23 ноября, 16:43 • 22868 просмотра
Европейские страны предложили изменения в план США по Украине – Reuters
23 ноября, 14:50 • 20052 просмотра
Редакция совместного документа с США на финальном этапе уже отражает большинство украинских ключевых приоритетов – УмеровPhoto
Некоторые страны ЕС ограничивают помощь украинским беженцам: что говорят в ООН

Эксклюзив

07:12 • 15732 просмотра
Эксклюзив
07:12 • 15732 просмотра
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo21 ноября, 18:00 • 127967 просмотра
Эксклюзив
23 ноября, 09:30 • 50271 просмотра
Хрустящие и сочные чебуреки: топ-5 лучших рецептовPhoto21 ноября, 17:13 • 90679 просмотра
Есть сомнения, что россия будет его подписывать: эксперты оценили "мирный план" США

Эксклюзив

21 ноября, 16:05 • 95182 просмотра
Есть сомнения, что россия будет его подписывать: эксперты оценили "мирный план" США
Эксклюзив
21 ноября, 16:05 • 95182 просмотра
В Украине IT-ФОПов закрывается больше, чем открывается: за год минус 7,5 тысячи предпринимателей

Киев • УНН

 • 1460 просмотра

За 10 месяцев 2025 года в Украине закрылось более 7,5 тысяч ФОПов в сфере компьютерного программирования, при этом количество новых регистраций осталось на уровне прошлого года.

В Украине IT-ФОПов закрывается больше, чем открывается: за год минус 7,5 тысячи предпринимателей

В Украине IT-предпринимательство сталкивается с ощутимыми изменениями: за десять месяцев 2025 года закрылось более 7,5 тысячи ФОПов в сфере компьютерного программирования, тогда как новые регистрации остались на прошлогоднем уровне. Наиболее активное закрытие наблюдается в Киеве, Львовской и Днепропетровской областях, тогда как положительный баланс сохранился лишь на Волыни и Тернопольщине. Об этом сообщает Опендатабот, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что 18 605 новых ФОПов в сфере компьютерного программирования появилось в этом году — за год количество новичков в сфере почти не изменилось. Зато действующие бизнесы закрываются все активнее: 26 158 айти-предпринимателей завершили свою деятельность. В целом за год потери в отрасли выросли втрое: - 7 553 ФОПов только за десять месяцев этого года.

Больше всего новых ИТ-ФОПов традиционно зарегистрировано в Киеве (3737), Львовской (2015), Днепропетровской (1740), Харьковской (1557) и Киевской областях (1338). В то же время положительный баланс — когда открылось больше, чем закрылось — сохранился лишь в двух регионах: на Волыни (+19 ФОПов) и Тернопольщине (+12).

Среди новых ИТ-предпринимателей преобладают мужчины — 57% регистраций, тогда как женщины составляют 43%. И ни в одном регионе количество женщин-ФОПов не превышает мужское — это пока нетипичная ситуация для украинского бизнеса, который, преимущественно, открывают женщины.

Медиана жизни ФОПа в сфере ИТ, который закрылся в 2025 году, — 4 года. Каждый шестой ИТ-ФОП прекращает деятельность уже в течение первого года, еще треть работает от одного до четырех лет. Самый старый предприниматель, который закрылся в этом году, работал с 1991-го.

Впрочем, закрытие ФОПов не обязательно свидетельствует о кризисе в отрасли — скорее, о том, как меняется формат трудоустройства айтишников. Так, по данным DOU, в этом году 57% айтишников работают как ФОПы. Для сравнения, еще год назад таких было 70%, а в 2022-м — 87%.

В то же время вакансий в ИТ-сфере только за год только выросло. Так, если за 10 месяцев прошлого года было размещено 72 396 предложений о работе для айтишников, за это же время в этом году таких предложений уже на 11% больше: 80 297.

Ресторанный бизнес Украины: выручка растет, но посещаемость падает - отчет12.11.25, 10:43 • 4008 просмотров

Ольга Розгон

ЭкономикаТехнологии
Тренд
Львовская область
Тернопольская область
Киевская область
Харьковская область
Волынская область
Днепропетровская область
Украина
Киев