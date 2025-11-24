В Украине IT-ФОПов закрывается больше, чем открывается: за год минус 7,5 тысячи предпринимателей

В Украине IT-предпринимательство сталкивается с ощутимыми изменениями: за десять месяцев 2025 года закрылось более 7,5 тысячи ФОПов в сфере компьютерного программирования, тогда как новые регистрации остались на прошлогоднем уровне. Наиболее активное закрытие наблюдается в Киеве, Львовской и Днепропетровской областях, тогда как положительный баланс сохранился лишь на Волыни и Тернопольщине. Об этом сообщает Опендатабот, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что 18 605 новых ФОПов в сфере компьютерного программирования появилось в этом году — за год количество новичков в сфере почти не изменилось. Зато действующие бизнесы закрываются все активнее: 26 158 айти-предпринимателей завершили свою деятельность. В целом за год потери в отрасли выросли втрое: - 7 553 ФОПов только за десять месяцев этого года.

Больше всего новых ИТ-ФОПов традиционно зарегистрировано в Киеве (3737), Львовской (2015), Днепропетровской (1740), Харьковской (1557) и Киевской областях (1338). В то же время положительный баланс — когда открылось больше, чем закрылось — сохранился лишь в двух регионах: на Волыни (+19 ФОПов) и Тернопольщине (+12).

Среди новых ИТ-предпринимателей преобладают мужчины — 57% регистраций, тогда как женщины составляют 43%. И ни в одном регионе количество женщин-ФОПов не превышает мужское — это пока нетипичная ситуация для украинского бизнеса, который, преимущественно, открывают женщины.

Медиана жизни ФОПа в сфере ИТ, который закрылся в 2025 году, — 4 года. Каждый шестой ИТ-ФОП прекращает деятельность уже в течение первого года, еще треть работает от одного до четырех лет. Самый старый предприниматель, который закрылся в этом году, работал с 1991-го.

Впрочем, закрытие ФОПов не обязательно свидетельствует о кризисе в отрасли — скорее, о том, как меняется формат трудоустройства айтишников. Так, по данным DOU, в этом году 57% айтишников работают как ФОПы. Для сравнения, еще год назад таких было 70%, а в 2022-м — 87%.

В то же время вакансий в ИТ-сфере только за год только выросло. Так, если за 10 месяцев прошлого года было размещено 72 396 предложений о работе для айтишников, за это же время в этом году таких предложений уже на 11% больше: 80 297.

Ресторанный бизнес Украины: выручка растет, но посещаемость падает - отчет