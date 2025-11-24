$42.270.11
Ексклюзив
07:12 • 6712 перегляди
Деякі країни ЄС обмежують допомогу українським біженцям: що кажуть в ООН
06:19 • 9402 перегляди
Україна і США продовжать роботу над "уточненим" мирним планом, Зеленський може відвідати Штати цього тижня - Reuters
06:00 • 11860 перегляди
Скандал навколо клініки Odrex: суд розгляне зміну запобіжного заходу лікарці, дії якої пов’язують зі смертю пацієнта
24 листопада, 00:17 • 18740 перегляди
Переговори у Женеві: США та Україна виступили зі спільною заявою
23 листопада, 21:45 • 26888 перегляди
CBS Nеws: Зеленського можуть запросити до США, але все залежить від зустрічі в Женеві
23 листопада, 17:09 • 30161 перегляди
"Ми досягли дуже хорошого прогресу і рухаємося вперед до справедливого і тривалого миру": Єрмак за результатами зустрічі у Женеві Video
23 листопада, 17:04 • 34618 перегляди
Рубіо заявив про найбільший прорив у переговорах від початку процесуVideo
23 листопада, 17:00 • 26584 перегляди
В Україні оголосили обмеження електропостачання на 24 листопада: будуть застосовані графіки відключення
23 листопада, 16:43 • 22654 перегляди
Європейські країни запропонували зміни до плану США щодо України – Reuters
23 листопада, 14:50 • 19935 перегляди
Редакція спільного документа зі США на фінальному етапі вже відображає більшість українських ключових пріоритетів – УмєровPhoto
В Україні IT-фопів закривається більше, ніж відкривається: за рік мінус 7,5 тисячі підприємців

Київ • УНН

 • 34 перегляди

За 10 місяців 2025 року в Україні закрилося понад 7,5 тисяч ФОПів у сфері комп'ютерного програмування, при цьому кількість нових реєстрацій залишилася на рівні минулого року.

В Україні IT-підприємництво стикається з відчутними змінами: за десять місяців 2025 року закрилося понад 7,5 тисячі фопів у сфері комп’ютерного програмування, тоді як нові реєстрації залишилися на торішньому рівні. Найбільш активне закриття спостерігається у Києві, Львівській та Дніпропетровській областях, тоді як позитивний баланс зберігся лише на Волині та Тернопільщині. Про це повідомляє Опендатабот, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що 18 605 нових фопів у сфері комп’ютерного програмування з’явилось цьогоріч - за рік кількість новачків у сфері майже не змінилась. Натомість чинні бізнеси закриваються все активніше: 26 158 айті-підприємців завершили свою діяльність. Загалом за рік втрати в галузі зросли втричі: - 7 553 фопів лише за десять місяців цьогоріч.

Найбільше нових ІТ-фопів традиційно зареєстровано у Києві (3737), Львівській (2015), Дніпропетровській (1740), Харківській (1557) та Київській областях (1338). Водночас позитивний баланс - коли відкрилося більше, ніж закрилося — зберігся лише у двох регіонах: на Волині (+19 фопів) та Тернопільщині (+12).

Серед нових ІТ-підприємців переважають чоловіки — 57% реєстрацій, тоді як жінки становлять 43%. І в жодному регіоні кількість жінок-фопів не перевищує чоловічу — це наразі нетипова ситуація для українського бізнесу, який, переважно, відкривають жінки.

Медіана життя фопа у сфері ІТ, який закрився у 2025 році, — 4 роки. Кожен шостий ІТ-фоп припиняє діяльність уже протягом першого року, ще третина працює від одного до чотирьох років. Найстаріший підприємець, який закрився цього року, працював із 1991-го.

Втім закриття фопів не обов’язково свідчить про кризу у галузі — скоріше, про те, як змінюється формат працевлаштування айтівців. Так, за даними DOU, цьогоріч 57% айтівців працюють як фопи. До порівняння, ще рік тому таких було 70%, а 2022-го — 87%.

Водночас вакансій в ІТ-сфері лише за рік лише зросла. Так, якщо за 10 місяців минулого року було розміщено 72 396 пропозицій про роботу для айтівців, за цей самий час цьогоріч таких пропозицій вже на 11% більше: 80 297.

Ольга Розгон

