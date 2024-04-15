В Украине 300 тысяч детей не могут нормально учиться, потому что не имеют собственного ноутбука - Федоров

Сейчас в Украине 300 тысяч детей не могут нормально учиться, потому что не имеют собственного ноутбука. Поэтому в рамках Коалиции девайсов украинским школьникам UNICEF передал почти 39 тысяч ноутбуков. Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале, передает УНН.

Детали

UNICEF передал украинским школьникам почти 39 тысяч ноутбуков. В Украине 300 тысяч детей не могут нормально учиться, потому что не имеют собственного ноутбука. Образование - базовое право детей, доступ к нему должен быть несмотря ни на что. Девайсы от UNICEF распределят между детьми из уязвимых категорий населения: переселенцами, детьми с инвалидностью, из малообеспеченных семей, детьми, лишенными родительской опеки - сообщил Федоров.

Он отметил, что технику получат ученики средних и старших классов из Запорожской, Харьковской, Херсонской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Сумской и Черниговской областей.

Всего в рамках Коалиции девайсов украинским школьникам передали более 45 тысяч девайсов - добавил Федоров.

На сайте Министерства образования и науки указывается, что в целом школам было передано 178 945 девайсов, которые включают ноутбуки и планшеты.

Отмечается, что в настоящее время 361 560 учеников нуждается в цифровых устройствах, а также 68 881 учитель.

Напомним

В марте компания Amazon передала около 6 000 планшетов и электронных книг украинским школьникам в регионах, где из-за войны ученики учатся дистанционно или в формате смешанного обучения.