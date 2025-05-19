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В Telegram созданы фейковые аккаунты Зеленского, первой леди, Ермака и Малюка - ЦПД

Киев • УНН

 • 30 просмотра

Центр противодействия дезинформации СНБО Украины зафиксировал создание фейковых аккаунтов Президента, первой леди, руководителя ОП и главы СБУ. Их официальные аккаунты имеют соответствующий знак верификации.

В Telegram созданы фейковые аккаунты Зеленского, первой леди, Ермака и Малюка - ЦПД

Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД) зафиксировал создание фейковых аккаунтов Президента Владимира Зеленского, первой леди Елены Зеленской, руководителя Офиса Президента (ОП) Андрея Ермака и председателя СБУ Василия Малюка в Telegram. Об этом сообщает УНН.

Детали

В ЦПД отмечают, что у главы государства, первой леди и руководителя ОП есть официальные аккаунты, которые имеют соответствующий знак верификации (синяя птичка), а деятельность главы СБУ освещается на официальном верифицированном аккаунте Службы безопасности Украины.

Все остальные каналы являются фейковыми

- подчеркнули в ЦПД.

Там уточнили, что в некоторых случаях фейковые каналы создают на базе старых пабликов криптобирж, переименовывая их.

Напомним

В начале мая в Минобороны Украины заявили, что распространенная в Telegram информация о теракте в Харькове, распространенная, якобы с официальной страницы министра Умерова, является фейком. Там подчеркнули, что у министра обороны нет официальных аккаунтов в Telegram.

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Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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