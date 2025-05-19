В Telegram созданы фейковые аккаунты Зеленского, первой леди, Ермака и Малюка - ЦПД
Киев • УНН
Центр противодействия дезинформации СНБО Украины зафиксировал создание фейковых аккаунтов Президента, первой леди, руководителя ОП и главы СБУ. Их официальные аккаунты имеют соответствующий знак верификации.
Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД) зафиксировал создание фейковых аккаунтов Президента Владимира Зеленского, первой леди Елены Зеленской, руководителя Офиса Президента (ОП) Андрея Ермака и председателя СБУ Василия Малюка в Telegram. Об этом сообщает УНН.
Детали
В ЦПД отмечают, что у главы государства, первой леди и руководителя ОП есть официальные аккаунты, которые имеют соответствующий знак верификации (синяя птичка), а деятельность главы СБУ освещается на официальном верифицированном аккаунте Службы безопасности Украины.
Все остальные каналы являются фейковыми
Там уточнили, что в некоторых случаях фейковые каналы создают на базе старых пабликов криптобирж, переименовывая их.
Напомним
В начале мая в Минобороны Украины заявили, что распространенная в Telegram информация о теракте в Харькове, распространенная, якобы с официальной страницы министра Умерова, является фейком. Там подчеркнули, что у министра обороны нет официальных аккаунтов в Telegram.
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