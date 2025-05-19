В Telegram створено фейкові акаунти Зеленського, першої леді, Єрмака та Малюка - ЦПД
Київ • УНН
Центр протидії дезінформації РНБО України зафіксував створення фейкових акаунтів Президента, першої леді, керівника ОП та голови СБУ. Їхні офіційні акаунти мають відповідний знак верифікації.
Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД) зафіксував створення фейкових акаунтів Президента Володимира Зеленського, першої леді Олени Зеленської, керівника Офісу Президента (ОП) Андрія Єрмака та голови СБУ Василя Малюка в Telegram. Про це повідомляє УНН.
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У ЦПД зазначають, що у глави держави, першої леді та керівника ОП є офіційні акаунти, які мають відповідний знак верифікації (синя пташка), а діяльність голови СБУ висвітлюється на офіційному верифікованому акаунті Служби безпеки України.
Всі інші канали є фейковими
Там уточнили, що у деяких випадках фейкові канали створюють на базі старих пабліків криптобірж, перейменовуючи їх.
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На початку травня у Міноборони України заявили, що розповсюджена в Telegram інформація про теракт у Харкові, поширена, нібито з офіційної сторінки міністра Умєрова, є фейком. Там підкреслил, що у міністра оборони немає офіційних акаунтів у Telegram.
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