В Telegram створено фейкові акаунти Зеленського, першої леді, Єрмака та Малюка - ЦПД

Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД) зафіксував створення фейкових акаунтів Президента Володимира Зеленського, першої леді Олени Зеленської, керівника Офісу Президента (ОП) Андрія Єрмака та голови СБУ Василя Малюка в Telegram. Про це повідомляє УНН.

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У ЦПД зазначають, що у глави держави, першої леді та керівника ОП є офіційні акаунти, які мають відповідний знак верифікації (синя пташка), а діяльність голови СБУ висвітлюється на офіційному верифікованому акаунті Служби безпеки України.

Всі інші канали є фейковими - підкреслили у ЦПД.

Там уточнили, що у деяких випадках фейкові канали створюють на базі старих пабліків криптобірж, перейменовуючи їх.

Нагадаємо

На початку травня у Міноборони України заявили, що розповсюджена в Telegram інформація про теракт у Харкові, поширена, нібито з офіційної сторінки міністра Умєрова, є фейком. Там підкреслил, що у міністра оборони немає офіційних акаунтів у Telegram.

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