У ЦПД розвінчали російський фейк про "жінку в колодязі", яку нібито катували представники ТЦК
Київ • УНН
У ЦПД спростували фейк про "катування жінки представниками ТЦК". Пропагандисти використали ту саму локацію, але жодних ознак ідентифікації немає, а поведінка людей виглядає награною.
У Центрі протидії дезінформації спростували новий фейк пропагандистів про "жінку в колодязі", яку нібито "катували представники ТЦК та СП", передає УНН.
За даними ЦПД, у новому відео російські пропагандисти стверджують, що після тортур "жінку повісили", а її тіло нібито знайшли родичі, які приїхали з Польщі.
Насправді це продовження кампанії з дискредитації мобілізації. Фейкороби використали ту саму локацію та колодязь, що й у попередньому відео, проте жодних ознак, які дозволяли б ідентифікувати людей, місце зйомки, немає. Це є одним із елементів постановки. Крім того, поведінка людей на відео виглядає награною і неприродною
У ЦПД закликали перевіряти інформацію та ставтеся до неї критично.
росіяни поширюють фейки до річниці трагедії в Одесі 2 травня 2014 року - ЦПД02.05.25, 13:18 • 4054 перегляди