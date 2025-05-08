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У ЦПД розвінчали російський фейк про "жінку в колодязі", яку нібито катували представники ТЦК

Київ • УНН

 • 5590 перегляди

У ЦПД спростували фейк про "катування жінки представниками ТЦК". Пропагандисти використали ту саму локацію, але жодних ознак ідентифікації немає, а поведінка людей виглядає награною.

У ЦПД розвінчали російський фейк про "жінку в колодязі", яку нібито катували представники ТЦК

У Центрі протидії дезінформації спростували новий фейк пропагандистів про "жінку в колодязі", яку нібито "катували представники ТЦК та СП", передає УНН.

За даними ЦПД, у новому відео російські пропагандисти стверджують, що після тортур "жінку повісили", а її тіло нібито знайшли родичі, які приїхали з Польщі.

Насправді це продовження кампанії з дискредитації мобілізації. Фейкороби використали ту саму локацію та колодязь, що й у попередньому відео, проте жодних ознак, які дозволяли б ідентифікувати людей, місце зйомки, немає. Це є одним із елементів постановки. Крім того, поведінка людей на відео виглядає награною і неприродною 

- йдеться у роз'ясненні.р

У ЦПД закликали перевіряти інформацію та ставтеся до неї критично.

росіяни поширюють фейки до річниці трагедії в Одесі 2 травня 2014 року - ЦПД02.05.25, 13:18 • 4054 перегляди

Аліна Волянська

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