В ЦПД развенчали российский фейк о "женщине в колодце", которую якобы пытали представители ТЦК

В Центре противодействия дезинформации опровергли новый фейк пропагандистов о "женщине в колодце", которую якобы "пытали представители ТЦК и СП", передает УНН.

По данным ЦПД, в новом видео российские пропагандисты утверждают, что после пыток "женщину повесили", а ее тело якобы нашли родственники, приехавшие из Польши.

На самом деле это продолжение кампании по дискредитации мобилизации. Фейкоделы использовали ту же локацию и колодец, что и в предыдущем видео, однако никаких признаков, которые позволяли бы идентифицировать людей, место съемки, нет. Это один из элементов постановки. Кроме того, поведение людей на видео выглядит наигранным и неестественным