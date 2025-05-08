В ЦПД развенчали российский фейк о "женщине в колодце", которую якобы пытали представители ТЦК
Киев • УНН
В ЦПД опровергли фейк о "пытках женщины представителями ТЦК". Пропагандисты использовали ту же локацию, но никаких признаков идентификации нет, а поведение людей выглядит наигранным.
В Центре противодействия дезинформации опровергли новый фейк пропагандистов о "женщине в колодце", которую якобы "пытали представители ТЦК и СП", передает УНН.
По данным ЦПД, в новом видео российские пропагандисты утверждают, что после пыток "женщину повесили", а ее тело якобы нашли родственники, приехавшие из Польши.
На самом деле это продолжение кампании по дискредитации мобилизации. Фейкоделы использовали ту же локацию и колодец, что и в предыдущем видео, однако никаких признаков, которые позволяли бы идентифицировать людей, место съемки, нет. Это один из элементов постановки. Кроме того, поведение людей на видео выглядит наигранным и неестественным
В ЦПД призвали проверять информацию и относиться к ней критически.
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