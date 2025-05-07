Інформація про теракт у Харкові - фейк, як і сторінка Умєрова у Telegram. У Міноборони зробили заяву
Київ • УНН
Міноборони України заявило, що поширена в Telegram інформація про теракт у Харкові, поширена, нібито з офіційної сторінки міністра Умєрова, є фейком. У міністра оборони немає офіційних акаунтів у Telegram.
У Міноборони заявили, що поширена в Telegram-каналах із посиланням на нібито заяву міністра оборони України Рустема Умєрова щодо теракту в Харкові — є фейком, передає УНН.
Інформація, поширена в Telegram-каналах із посиланням на нібито заяву Міністра оборони України щодо теракту в Харкові — є фейком. Міністр оборони таких заяв не робив
У Міноборони наголосили, що в Умєрова немає офіційних акаунтів у Telegram.
У межах повномасштабної війни Росія активно використовує фейки як елемент інформаційної війни. Закликаємо дотримуватись інформаційної гігієни та перевіряти джерела перед поширенням будь-яких повідомлень - резюмували у відомстві.
Додамо
Раніше на сторінці нібито міністра оборони України Рустема Умєрова у Telegram з'явилось повідомлення, що у Харкові підірвали відомого проектувальника БПЛА Андрія Гуменного.