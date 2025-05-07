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Інформація про теракт у Харкові - фейк, як і сторінка Умєрова у Telegram. У Міноборони зробили заяву

Київ • УНН

 • 4684 перегляди

Міноборони України заявило, що поширена в Telegram інформація про теракт у Харкові, поширена, нібито з офіційної сторінки міністра Умєрова, є фейком. У міністра оборони немає офіційних акаунтів у Telegram.

Інформація про теракт у Харкові - фейк, як і сторінка Умєрова у Telegram. У Міноборони зробили заяву

У Міноборони заявили, що поширена в Telegram-каналах із посиланням на нібито заяву міністра оборони України Рустема Умєрова щодо теракту в Харкові — є фейком, передає УНН.

Інформація, поширена в Telegram-каналах із посиланням на нібито заяву Міністра оборони України щодо теракту в Харкові — є фейком. Міністр оборони таких заяв не робив 

- йдеться у повідомленні.

У Міноборони наголосили, що в Умєрова немає офіційних акаунтів у Telegram.

У межах повномасштабної війни Росія активно використовує фейки як елемент інформаційної війни. Закликаємо дотримуватись інформаційної гігієни та перевіряти джерела перед поширенням будь-яких повідомлень - резюмували у відомстві.

Додамо

Раніше на сторінці нібито міністра оборони України Рустема Умєрова у Telegram з'явилось повідомлення, що у Харкові підірвали відомого проектувальника БПЛА Андрія Гуменного.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Війна
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