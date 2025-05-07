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Информация о теракте в Харькове - фейк, как и страница Умерова в Telegram. В Минобороны сделали заявление

Киев • УНН

 • 3710 просмотра

Минобороны Украины заявило, что распространенная в Telegram информация о теракте в Харькове, распространенная якобы с официальной страницы министра Умерова, является фейком. У министра обороны нет официальных аккаунтов в Telegram.

Информация о теракте в Харькове - фейк, как и страница Умерова в Telegram. В Минобороны сделали заявление

В Минобороны заявили, что распространенная в Telegram-каналах со ссылкой на якобы заявление министра обороны Украины Рустема Умерова относительно теракта в Харькове — является фейком, передает УНН.

Информация, распространенная в Telegram-каналах со ссылкой на якобы заявление министра обороны Украины относительно теракта в Харькове — является фейком. Министр обороны таких заявлений не делал 

- говорится в сообщении.

В Минобороны подчеркнули, что у Умерова нет официальных аккаунтов в Telegram.

В рамках полномасштабной войны россия активно использует фейки как элемент информационной войны. Призываем соблюдать информационную гигиену и проверять источники перед распространением каких-либо сообщений 

- резюмировали в ведомстве.

Добавим

Ранее на странице якобы министра обороны Украины Рустема Умерова в Telegram появилось сообщение, что в Харькове подорвали известного проектировщика БПЛА Андрея Гуменного.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
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