Информация о теракте в Харькове - фейк, как и страница Умерова в Telegram. В Минобороны сделали заявление
Киев • УНН
Минобороны Украины заявило, что распространенная в Telegram информация о теракте в Харькове, распространенная якобы с официальной страницы министра Умерова, является фейком. У министра обороны нет официальных аккаунтов в Telegram.
В Минобороны заявили, что распространенная в Telegram-каналах со ссылкой на якобы заявление министра обороны Украины Рустема Умерова относительно теракта в Харькове — является фейком, передает УНН.
Информация, распространенная в Telegram-каналах со ссылкой на якобы заявление министра обороны Украины относительно теракта в Харькове — является фейком. Министр обороны таких заявлений не делал
В Минобороны подчеркнули, что у Умерова нет официальных аккаунтов в Telegram.
В рамках полномасштабной войны россия активно использует фейки как элемент информационной войны. Призываем соблюдать информационную гигиену и проверять источники перед распространением каких-либо сообщений
Добавим
Ранее на странице якобы министра обороны Украины Рустема Умерова в Telegram появилось сообщение, что в Харькове подорвали известного проектировщика БПЛА Андрея Гуменного.