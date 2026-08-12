В странах ЕС под временной защитой находятся более 4,4 миллиона украинцев — Евростат
Киев • УНН
По состоянию на конец июня в ЕС находятся более 4,4 млн украинцев под временной защитой, что на 24 тысячи больше, чем в мае. Больше всего таких лиц в Германии, Польше и Чехии.
Количество получателей статуса временной защиты в странах ЕС, которые покинули Украину вследствие полномасштабного вторжения рф, по состоянию на конец июня превысило 4,4 млн человек. Об этом сообщает Евростат, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что по сравнению с концом мая общее количество лиц из Украины, находящихся под временной защитой на территории ЕС, выросло на 24 380 (+0,6 %) и составило 4 407 675.
Среди стран ЕС больше всего получателей статуса временной защиты из Украины приняли Германия (1 286 230 человек; 29,2% от общего количества), Польша (961 170; 21,8%) и Чехия (390 810; 8,9%).
По сравнению с концом мая количество лиц, находящихся под временной защитой, выросло в 24 из 27 стран ЕС. Наибольший абсолютный рост наблюдался в Италии (+4 115; +8,8%), Чехии (+3 835; +1%) и Германии (+2 960; +0,2%). Три страны, в которых было зафиксировано снижение, — это Польша (-6 335; -0,7 %), Бельгия (-35; -0,04 %) и Ирландия (-15; -0,01 %).
По состоянию на 30 июня более 98,5% получателей временной защиты в ЕС были гражданами Украины. Взрослые женщины составляли 43,4% от общего количества, взрослые мужчины — 27%, а несовершеннолетние — почти треть (29,6%) от общего количества.
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